Óscar Cano hizo autocrítica tras la derrota y reconoció que el Guijuelo fue un justo vencedor. “No hemos estado a la altura. En la primera parte nos ha costado mucho entrar en el partido por diferentes aspectos, el principal, que es un equipo prácticamente nuevo el que hemos puesto, con gente que venía jugando poco. En la segunda parte ellos hicieron los dos goles y estuvieron muy ordenados. Son justos vencedores. En ningún momento hemos estado lo acertados que requiere una competición como la Copa. Hay que felicitar al Guijuelo, extraer las cosas que tenemos que extraer del partido y seguir trabajando”, analizó el técnico del Dépor tras la eliminación.

Según el andaluz, la lesión de Villares “hizo mucho daño” al equipo coruñés, sin poder contar tampoco con Roberto Olabe, que se quedó en el banquillo al tener “problemas en un bíceps” femoral. “Son superficies en las que no estamos acostumbrados a jugar”, apuntó sobre el hándicap del césped sintético del Municipal Luis Ramos.

Sobre la actuación de los fabrilistas Dani Barcia, Ángel Puerto y Brais Val, el técnico solo tuvo palabras de elogio. “En un partido yo no puedo señalar a ningún chico aunque hayan tenido algunos errores. Me han gustado Barcia, Brais y Puerto, que es muy competitivo. No hay que achacar nada de la derrota a los del filial ni a los que han jugado menos”, zanjó Óscar Cano, que insistió en las peculiaridades del duelo ante el Guijuelo. “Era un partido incómodo, con un once prácticamente nuevo. Hay que dejarlos crecer, que salgan de esa zona de confort. Se les abre un mundo por delante más dificultoso. Que nos abofeteen a todos nos puede venir bien bien para espabilar y a ellos para saber que esto no es fácil y que hay trabajar mucho”, añadió.

Le hubiese gustado ganar, pero pasa página para pensar en el objetivo del ascenso. “Somos conscientes de que no podemos ganar la Copa, pero es una competición que podía permitir ver a chicos del filial y dar chance a lo que menos juegan. Esa oportunidad se aleja. Hay que ver la parte positiva. Esto nos obliga a centrarnos en lo que realmente es importante”, afirmó de cara al reencuentro con la Primera RFEF.