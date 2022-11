El Deportivo pasó de puntillas por la Copa del Rey sobre el césped sintético del Municipal Luis Ramos, un campo regular, tirando a malo, que condicionó el fútbol del equipo coruñés ante el Guijuelo, mucho más acostumbrado a esa superficie tan peculiar. No ayudó el terreno de juego, pero en ningún caso eso puede servirle de excusa al Dépor, que no mereció seguir en el torneo del KO. Muy pocas ocasiones, casi ninguna, ante un rival bien plantado atrás y que supo esperar su momento para golpear en la segunda parte con dos goles en tres minutos. Primero, el de Carmona en el 69. Y acto seguido, en el 72, el tanto en propia meta de Kuki Zalazar a la salida de un córner. 2-0 y eliminatoria resuelta pese a los intentos de Antoñito y Quiles, que entraron desde el banquillo, por mejorar el balance ofensivo. Justo desenlace ante un rival de inferior categoría, pero superior sobre su césped artificial. Adiós a la Copa, breve y cara para el Dépor por las lesiones de Diego Villares y Víctor Narro.

El centrocampista vilalbés fue el único titular que repitió con respecto al once del último encuentro liguero en Algeciras. Y duró en el campo hasta el minuto 22, cuando tuvo que pedir el campo al sentir molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Según informó el club, será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de esa lesión.

Los demás, todos novedades, desde la portería, donde Pablo Brea jugó su primer partido de la temporada, hasta la punta de ataque, para Gorka Santamaría, que sigue sin estrenar su cuenta goleadora con el Dépor en partido oficial. Lo mejor, casi lo único bueno para el equipo coruñés, fue el debut con el primer equipo de los centrales del filial Puerto y Barcia, más la aportación del también debutante Brais Val, relevo del lesionado Villares. Eso fue lo más positivo, junto al concurso de Trilli, que completó los 90 minutos sin lesionarse.

Se esperaba mucho más de esta segunda unidad del Deportivo, plagado de futbolistas en teoría con muchas ganas de reivindicarse. Retuerta debutaba en partido oficial de blanquiazul compartiendo carril con Yeremay, a quien el césped sintético apenas dejó desplegar su repertorio. El balón corría rápido y mal, y botaba muchísimo.

No era el día para gustarse con la pelota sino para ser prácticos y buscar los caminos más cortos hacia la portería contraria. Eso hizo el Guijuelo. El Dépor, ni quiso ni supo. Se enredó amasando largas posesiones con un ritmo muy lento y sin ninguna profundidad. Solo un disparo, de Kuki, en toda la primera parte. Pobrísimo bagaje ofensivo prolongado tras el descanso antes y después de la lesión de Víctor Narro, que se retiró antes de tiempo por culpa de un esguince en su tobillo izquierdo, pendiente de evolución en los próximos días. Pudo recortar distancias Trilli en el 80, pero el Dépor se quedó sin marcar y se despide por la vía rápida de la Copa. Justo desenlace al mal partido de los blanquiazules en Guijuelo.

Debut de Barcia, Puerto, Retuerta y Val

Óscar Cano aprovechó la Copa para foguear a los menos habituales y para hacer debutar a varios fabrilistas. De inicio se estrenaron los dos centrales titulares del filial: Dani Barcia y Ángel Puerto. Junto a ellos también formó en el once Alberto Retuerta, que aún no había tenido minutos de blanquiazul en partido oficial. No fueron los únicos que se estrenaron con el primer equipo del Deportivo. En el minuto 22 se les unió Brais Val, que entró por el lesionado Diego Villares. Otro canterano, el portero Pablo Brea, disfrutó de sus primeros minutos de la temporada. Con Ian Mackay lesionado, el técnico andaluz optó por reservar a Edu Sousa para el campeonato liguero. También jugó su primer partido como titular Yeremay Hernández, eclipsado por las características del césped sintético del Municipal Luis Ramos. Kuki y Gorka, también secundarios en liga, no tuvieron su mejor tarde en Guijuelo.