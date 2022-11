Álex Bergantiños lamentó que el Deportivo no fuera capaz de mostrar su mejor versión en el Municipal Luis Ramos. “Fue un partido difícil, muy incómodo, como siempre en este campo”, resumió el capitán, que no venía jugando desde el inicio en las últimas jornadas de Primera RFEF. “El cambio de superficie y este tipo de partido era muy incómodo. Hemos estado todos muy incómodos. Es complicado en este campo. No es el mejor día para recuperar sensaciones los que no estábamos jugando”, aseguró.

De todas maneras, el capitán no cree que haya que hacer ningún drama por caer en la Copa. “Esta competición para nosotros lo que podía traer era jugar un par de partidos más los menos habituales. Lo importante es la liga. No nos tiene que quitar el sueño la Copa”, apuntó al respecto Álex. Sobre el desenlace del encuentro de ayer, el coruñés cree que “parecía de 0-0, pero ellos acertaron en la única que tuvieron y luego metieron el segundo en un córner”. “Ellos lo tienen muy cogido, las medidas, el bote, las caídas, y hacen el partido muy difícil”, recalcó en su análisis tras la derrota en el campo del Guijuelo.