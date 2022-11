Gorka Santamaría tampoco marcó en la Copa y sigue sin estrenarse como goleador en partido oficial con el Deportivo. Seguirá esperando su oportunidad en el campeonato liguero a la sombra de Svensson y Quiles. “Me siento frustrado. Me gustaría jugar más. Estoy trabajando muchísimo. Confío mucho en mí. Sé que al final llegará la oportunidad e intentaré aprovecharla. Siento no dar el nivel que se presuponía. Lo voy a poner muy difícil para que el que esté jugando no se relaje. No he empezado como quería, pero esto es muy largo. Tengo que intentar coger las mismas sensaciones que tuve en pretemporada, seguir trabajando y no desistir”, afirmó el delantero, que se marchó con “sensaciones malas” y “triste” por decir adiós a un competición que “ilusiona porque cuanto más lejos llegues, mejor”.

El vasco calificó al Guijuelo como “un rival incómodo, también por el césped, y por su juego”. “Los de arriba no hemos encontrado espacios, pero no hay excusas. El Deportivo está hecho para ganar en cualquier césped”, zanjó el delantero blanquiazul.