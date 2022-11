Primer triplete, a tiro del Dépor

El Deportivo está fuera de los puestos de play off pese a haber sumado 9 puntos de 12 posibles desde la llegada al banquillo de Óscar Cano, los últimos 6 de manera consecutiva gracias a las victorias por la mínima en Riazor ante el Sanse (1-0) y luego a domicilio en Algeciras (1-2), el último compromiso liguero de los blanquiazules antes del fiasco copero del pasado fin de semana en el campo sintético del Guijuelo (2-0). En las once jornadas que se llevan disputadas el Dépor aún no ha sido capaz de enlazar tres triunfos en Primera RFEF, una racha positiva al alcance el domingo en Riazor (19.00 horas) frente a la Cultural Leonesa.

Cano, siete días para recomponer el equipo La última vez que el conjunto coruñés celebró tres victorias seguidas fue a finales de la pasada temporada, cuando se deshizo de forma consecutiva de la UD Logroñés (3-0), el Tudelano (4-3) y el Valladolid Promesas (0-4), sin contar con el 0-2 entremedias sumado en los despachos por la exclusión de la competición del Extremadura. Esa racha triunfal la rompió Unionistas, que ganó en Riazor 0-1 en el último encuentro del campeonato regular, en el que el Dépor se dejó ir con la vista puesta ya en el play off de ascenso. Seis meses después, y con nuevo técnico tras la llegada de Óscar Cano en sustitución de Borja Jiménez, el equipo coruñés vuelve a estar en disposición de enlazar de nuevo tres victorias. Con esa meta recibirá el domingo a la Cultural, un rival de media tabla, duodécimo a seis puntos del Deportivo, y que aspira a dar la sorpresa en Riazor para acercarse a la zona de play off. Un clásico de la categoría que visitará A Coruña en una fase de la temporada en la que Cano y sus hombres quieren apoyarse en el factor campo para auparse a la zona noble de la tabla antes del parón invernal. Tras la Cultural pasarán por Riazor dos rivales directos por el ascenso, el Córdoba y el Racing de Ferrol, que hasta hace poco colideraba la tabla junto al conjunto andaluz. Un calendario empinado para el Deportivo también a domicilio con la visita de la próxima semana a Fuenlabrada, un encuentro ante un recién descendido, también candidato claro al ascenso, y que tendrá connotaciones especiales por el polémico duelo que ambos protagonizaron en Segunda con el Dépor ya condenado al descenso matemático a la categoría de bronce tras la ruptura del horario unificado en la última jornada y la consiguiente adulteración del desenlace de esa liga 2019-20. Óscar Cano estará condicionado en su planes a la hora de confeccionar el once inicial por las numerosas bajas que tiene actualmente. Villares y Narro se lesionaron en Guijuelo y se unen en la enfermería a Mackay, Granero, Martínez, Svensson y Rubén Díez, los dos últimos con opciones de recuperarse a tiempo para recibir a la Cultural. Pese a esa plaga de lesiones, el objetivo es completar ese triplete de triunfos y consolidar la inercia positiva del equipo coruñés en las jornadas de liga más recientes. La plantilla disfruta hoy de su segundo día libre y mañana regresará a Abegondo para empezar a preparar el reencuentro con la Primera RFEF del domingo en Riazor. La ‘Cultu’ también ganó dos veces fuera, igual que el Deportivo Casi dos meses tardó el Deportivo en volver a ganar fuera. Se impuso en Mérida en su primer desplazamiento, correspondiente a la tercera jornada, gracias a un solitario tanto de Raúl Carnero (0-1) y no volvió a sumar los tres puntos a domicilio hasta su último encuentro liguero, la visita a Algeciras de la undécima jornada (1-2). Dos triunfos como visitante lleva el Dépor, tantos como su próximo rival, la Cultural Leonesa, que también venció en Algeciras (0-1) y luego en Talavera de la Reina (2-3). Tanto el equipo coruñés como el leonés presentan plantillas muy renovadas con respecto a la pasada campaña: 17 fichajes la Cultural y 12 el Deportivo, que ganó los dos enfrentamientos del curso anterior. En el Reino de León (2-3) anotaron Quiles y Miku, que completó su doblete firmando el gol de la victoria en el minuto 90; y en Riazor, en la segunda vuelta, Quiles marcó los dos del equipo coruñés en su duelo frente a la Cultu.