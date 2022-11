El gran salto de Oltra desde Chipre: “Estamos haciendo historia en Europa”

Los caminos del Deportivo y de José Luis Oltra se separaron hace diez años, pero ni el tiempo ni la distancia —ahora trabaja en Chipre— le impiden seguir “muy pendiente” de su exequipo, “deseando que vuelva al fútbol profesional y alucinando con la afición, que es su mayor activo”. Apenas lleva cuatro meses en la isla, suficientes para haber escrito ya una de las páginas más brillantes en la historia del AEK Larnaca, clasificándolo por primera vez para una eliminatoria continental posterior a una fase de grupos, que era su techo hasta ahora: “Estamos haciendo historia en Europa. Es un logro y estoy muy contento. Mérito de todo el club, que quiere crecer, y de los futbolistas, que están compitiendo fenomenal. Vine para competir por cosas importantes y la experiencia está siendo muy positiva”.

En su primera aventura fuera de España ya acumula catorce partidos en competición europea con varios rivales de renombre en su camino como el Rennes, el Dinamo Kiev o el Fenerbahçe. Al Dnipro ya lo apeó el AEK Larnaca en la última eliminatoria previa a la fase de grupos de la Europa League pero, caprichos del destino, el bombo ha querido que ambos equipos se vuelvan a cruzar en los dieciseisavos de final de la UEFA Conference League, a la que el cuadro chipriota accedió como tercero de su grupo de la Liga Europa. “A mí no me gusta el sorteo. Primero, porque ya los eliminamos una vez y el factor sorpresa ya no lo tienes. Y segundo, porque son un buen equipo, líderes en la liga ucraniana, y la otra vez que nos cruzamos venían de seis meses sin competir por el conflicto. Hubiera preferido otro tipo de rival pero, si lo hemos hecho una vez, ¿por qué no intentarlo una segunda?”, razona Oltra.

La eliminatoria se disputará los días 16 y 23 de febrero del año que viene y, salvo sorpresa, no podrá contar con el portugués Bruno Gama, el otro exdeportivista en las filas del AEK Larnaca. “En la segunda semana de la temporada se rompió el tendón de Aquiles. Creo que no va a llegar”, lamenta el técnico, que tiene a sus órdenes a otro futbolista luso, Gustavo Ledes, y a los españoles Ángel García, Oier Sanjurjo, Mikel González, Pere Pons e Ismael Casas, además de a varios compatriotas más en el cuerpo técnico. Eso facilitó al principio su aclimatación, porque no dominaba nada de inglés, el idioma que se habla en el vestuario, una barrera que ya está logrando superar: “No se aprende en cuatro meses, pero ahora soy capaz de comunicarme, de hacerme entender. Ya puedo tener charlas individuales y voy a la sala de prensa pudiendo transmitir mucho más. Eso también es crecimiento personal. Y a nivel profesional y futbolístico, también. Son ya 14 partidos en Europa, que me están haciendo conocer el mercado internacional. Es un primer paso para cosas que puedan venir en el futuro, aunque no me planteo nada porque aquí estoy contento, tranquilo y bien”, argumenta el valenciano, con otro año más de contrato firmado, aunque “con una cláusula de liberación por ambas partes muy liviana”.