Doce fichajes, pocas certezas para el Dépor

La pasada temporada a estas alturas la columna vertebral del Deportivo la formaban Mackay, Lapeña, Juergen y Quiles, cuatro de los 15 fichajes realizados por el club para el curso 2021-22. Este verano llegaron doce nuevos, pero ninguno hasta ahora ha sido capaz de convertirse en un pilar fundamental del equipo con casi tres meses de competición cumplidos y doce encuentros oficiales disputados, once de Primera RFEF y uno de Copa.

Pablo Martínez (7 partidos oficiales, 6 titular, 568 minutos, 0 goles) tardó en entrar porque fue el último en llegar, pero ha presentado su candidatura para acabar siendo uno de los importantes, aunque salpicando con algunos lunares sus esperanzadoras actuaciones. Una lesión muscular lo mantiene actualmente de baja. También tiene problemas físicos Rubén Díez (10 partidos, 8 titular, 744 minutos, 2 goles), mermado en una rodilla pero con opciones de estar listo para el choque del domingo en Riazor frente a la Cultural Leonesa. El aragonés ha esbozado hechuras de futbolista diferencial para la categoría, pero sin acabar de destapar todo el fútbol que lleva dentro.

Ambos son los dos fichajes más resolutivos hasta ahora, junto a Max Svensson, (5 partidos, 4 titular, 281 minutos, 1 gol), reactivado por Óscar Cano. Los otros nueve que llegaron este verano —ocho ya, teniendo en cuenta que Ibai Gómez (7 partidos, 2 titular, 184 minutos, 0 goles) ya hizo las maletas al no verse en condiciones de aportar— están todavía lejos de mostrar el nivel que se les presuponía cuando firmaron, salvo en el caso de Edu Sousa (2 partidos, 1 titular, 91 minutos, 0 goles recibidos). El canterano blanquiazul demostró fiabilidad cuando le tocó competir ante Rayo Majadahonda y Algeciras, y el domingo repetirá bajo palos debido a la lesión de Mackay.

La mayoría de los nuevos o no juegan habitualmente, o están participando muy poco. Es el caso de Gorka Santamaría (9 partidos, 3 titular, 355 minutos, 0 goles). En la visita copera a Guijuelo tuvo una nueva oportunidad desde el inicio, pero tampoco le salieron las cosas. “Siento no dar el nivel que se presuponía. No he empezado como quería, pero esto es muy largo. Confío mucho en mí”, declaró el vasco tras la eliminación. En el Municipal Luis Ramos compartió once con Kuki Zalazar (11 partidos, 3 titular, 330 minutos, 0 goles), otro atacante discreto hasta ahora. En Guijuelo, además, tuvo la mala suerte de marcar en propia meta.

Ese duelo copero sirvió para el estreno oficial de blanquiazul de Alberto Retuerta (1 partido, 1 titular, 90 minutos, 0 goles), todavía inédito en el campeonato liguero a la sombra en el lateral izquierdo de Raúl Carnero (10 partidos, 9 titular, 782 minutos, 1 gol). El coruñés resolvió con su lejano zapatazo la visita a Mérida (0-1) pero sigue lejos de alcanzar su mejor nivel.

Víctor Narro (10 partidos, 7 titular, 644 minutos, 0 goles) tuvo varios percances en forma de lesiones, el último el esguince de tobillo sufrido en Guijuelo. También pasó varias veces por la enfermería Isi Gómez (5 partidos, 1 titular, 122 minutos, 0 goles), en principio apto para reaparecer el domingo contra la Cultural Leonesa. Tanto el extremo balear como el centrocampista madrileño han esbozado solo leves pinceladas de su teórico nivel. Caso similar es el de Roberto Olabe (10 partidos, 6 titular, 565 minutos), que tuvo que sobreponerse a una pretemporada atípica tras lesionarse en el primer amistoso. En definitiva, doce fichajes y pocas certezas para el Deportivo, que a la fuerza deberá acudir al mercado invernal para hacer en enero los deberes que no hizo bien en verano.