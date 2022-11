Edu Sousa regresó este verano al Dépor con 31 años tras terminar su formación en la cantera de Abegondo hace más de una década sin pisar el primer equipo. Era un tren que, en teoría, ya había partido para él, pero que este fin de semana lo tendrá esperándole a la puerta de casa por la lesión de Ian Mackay. El meta de Tui es sincero ante lo que se ha encontrado y ante cómo lo afronta. "Supone una ilusión y una emoción muy grande. No voy a esconderlo y no voy a mentir: no contaba con poder regresar y estar aquí. Me dieron la oportunidad, me reclutaron de nuevo para la causa y lo cierto es que estoy encantado. No solo este fin de semana, incluso cada vez que nos entrenamos en Riazor. Aunque las gradas no estén pobladas, sientes cosas diferentes, porque es un gran escenario, porque desde pequeño lo he vivido y he estado aquí", razona antes de descartar que exista una preparación especial para estar bajo palos este fin de semana: "Yo nunca fui capaz de preparar un examen el último día, porque casi siempre me salía mal. Hay que hacerlo día a día para cuando te llegue el examen, si llega, estar listo y preparado o, al menos, haber hecho lo que está en tus manos para llegar con garantías a ese momento".

La importancia de Ian Mackay hará que, salvo sorpresa, el ex de Pontevedra y Talavera vuelva al banquillo en cuanto el portero coruñés esté listo. Es una situación asumida que él enfoca de otra forma porque lo siente así. "Mi felicidad no depende del minutaje del domingo porque sería injusto conmigo y con el equipo. Hay mucho que aportar si tienes la lente correcta", avanza antes de seguir desgranando su filosofía. "Tengo una manera diferente de entender el deporte. El fútbol es colectivo y todos son importantes. Hay quien tiene más cuota de protagonismo el domingo, hay quien tiene menos y hay quien no la tiene y que entre la semana aporta su granito de arena para que el equipo funcione y para que se genere un aurea para conseguir objetivos. No voy a descubrir a Ian (Mackay) ni siquiera a Pablo (Brea). Lo más conveniente es que ese (portero) que juegue se sienta arropado y sienta confianza de sus compañeros. Yo entiendo este deporte así", apunta. Al meta, que admite que con Cano "si se puede, se opta por ese juego más cercano y más corto" en la salida de balón, resta importancia a la incidencia de la plaga de bajas en el Deportivo: "Cuando practicas deportes, la lesión forma parte de su vida. Estoy alucinado con lo que la gente se cuida y trabaja aquí. No hay problema porque el equipo es tremendo en cualquier posición, hay gente de garantías, aunque ojalá bien lo antes posible".