Óscar Cano recupera al completo su ofensiva

Óscar Cano y el deportivismo empiezan a respirar después de unos días con el aliento contenido por la plaga de bajas justo con la entrada del otoño y cuando el Dépor pretende acercarse a la zona alta de la tabla. Lo que hace unos días parecía un solar ahora tiene otro aspecto en Abegondo después de que el técnico nazarí pudiese contar en la vuelta al trabajo con Rubén Díez, Víctor Narro y Max Svensson en la dinámica de grupo. Se vieron, además, plenamente integrados a futbolistas como Roberto Olabe o Isi Gómez que arrastraban alguna ligera molestias o a jugadores con sobrecarga de encuentros y que descansaron en Copa como Raúl Carnero o Lapeña. El Dépor alivia así y de un plumazo gran parte de sus problemas a cuatro días vista del duelo ante la Cultural. El centro del campo y la delantera están casi al completo. Eso sí, el equipo coruñés no se libra de contar con cuatro bajas confirmadas (Mackay, Pablo Martínez, Granero y Diego Villares) a las que hay que sumar la ausencia de Ibai Gómez, ya retirado del fútbol profesional.

El alivio es importante, aunque no completo, sobre todo por las tres novedades de la sesión de ayer. Rubén Díez se ha convertido con la llegada del nuevo técnico en el faro ofensivo del equipo en la construcción del juego y una hipotética ausencia podía dejar al Dépor tocado en esa zona. Las molestias que sufría en una de sus rodillas parecen quedar atrás. Algo parecido ocurre con Max Svensson, aunque en el caso del hispanosueco existía alguna duda de si podría llegar al duelo. No pudo ejercitarse en el día de previa a la lista para la Copa en Guijuelo por una dolencia en la misma articulación y, aunque Óscar Cano le restó importancia al contratiempo, su participación ante los leoneses estaba en el aire. Ya está con el grupo a media semana del duelo de Riazor y gana muchos enteros para estar de nuevo en el once. El futbolista cedido por el Espanyol llegó el último día del mercado de verano para ser el suplente de Gorka Santamaría y ante el fichaje fallido de Lucas Pérez y, por méritos propios y por las bajas prestaciones del ariete vasco y de Kuki Zalazar, se ha acabado haciéndose imprescindible en el once titular. Viene, además, de marcar ante el Algeciras en una acción que permitió abrir el tanteador en tierras andaluzas.

El estatus de Narro es diferente al Díez y Svensson desde la llegada de Cano, pero su recuperación es un alivio por los gestos de dolor que mostró el balear cuando fue sustituido en Copa. Su tobillo parecía dañado y, aunque se descartó la dolencia grave, no era segura su participación. En Guijuelo no estuvo a buen nivel, sí como opción de banquillo en Algeciras. Cano agradece su regreso.