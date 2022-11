La tercera camiseta de la colección de Dani Barcia

Ese niño que no levantaba un palmo y que ya maravillaba con su precisión en los descansos de los partidos del Cabana, ese joven que lleva una vida entera derrochando clase y subiendo la línea de la defensa en Abegondo se ha hecho mayor. Lleva más de una década avisando y ya toca a la puerta del primer equipo. “Hablamos con él al acabar el partido en la banda y estaba fastidiado por perder, pero también muy contento, yo lo conozco bien. Son 12 años, pasó por todas las categorías. Es un sueño, porque es la ilusión de toda una vida”, cuenta Toni Barcia, padre de Dani (A Coruña, 2003). Debutó él y también Ángel Puerto, pero en el caso de la joya de la cantera blanquiazul, del vecino de O Temple, ha supuesto llegar a esa cima que lleva proyectada desde benjamines. Él, Brais Suárez, Jairo Noriega y Hugo Ríos son los supervivientes, los que han hecho toda la travesía juntos. Queda mucho para asentarse con los mayores. Es lo más difícil, aunque hace tiempo que parece predestinado. Al menos, queda el recuerdo palpable de la primera pica, que pasará a formar parte de su particular altar. “Tiene la camiseta de ese día, hay que guardarla. Seguro que la enmarcaremos junto a la de campeón de España juvenil y a la de la selección española sub 19”.

“En los días previos andaba ilusionado, inquieto, pero no nervioso. Es un chaval que compitió siempre muy bien”, apunta su progenitor. El resto de cualidades ya saltan a la vista. “Es preciso, juega muy bien el balón. Es lo que se le vio y eso que siempre andas un poco comedido el día que debutas”, cuenta Toni, ex de Bergantiños y Ponteceso, entre otros equipos, y natural de Cabana de Bergantiños, antes de revelar que no solo es lo que se aprecia sobre el césped, hay mucho más trabajo por detrás: “Él se hace la comida que debe, se cuida, se lo toma todo muy en serio. Trabaja con preparador físico desde los 14 años. Juega 40 partidos al año, nunca sufrió ninguna lesión, salvo una vez que el tobillo le hizo parar un mes o medio”. “Este verano pasó dos o tres días muy malos, pero luego recibió muchísimos apoyos”. El debut de Barcia con el primer equipo es un gran refuerzo tras un mes de julio en el que apuntaba a cuarto central del primer equipo y en el que superó la primera dificultad profesional tras descabalgarse de la pretemporada por un malentendido con una cita para un amistoso. La dirección deportiva decidió devolverle al filial, aunque al poco tiempo se convirtió de nuevo en un habitual con los mayores. El siguiente objetivo es pisar Riazor y no con el Fabril: “A ver cómo va la semana, sería increíble...”. Con opción de contrato hasta 2024 e interés de Primera RFEF “Este verano hubo interés hasta última hora de varios equipos de Primera y Segunda RFEF para salir cedido, pero Dani siempre lo tuvo claro: quería quedarse. Y así fue”. Toni reconoce que, aunque no centró excesivas miradas, existieron opciones reales en el mercado para uno de los grandes centrales de las últimas camadas de Abegondo. “Aún hoy los equipos siguen llamando”, admite el padre. Sus cualidades y el hecho de que sea un central sub 23 con gran salida de balón y proyección llama la atención continuamente. De momento, el Deportivo tiene a buen recaudo a su joya, ya que acaba contrato este próximo mes de junio, aunque el club tiene la opción unilateral de ampliarlo una temporada más, algo que, salvo sorpresa mayúscula, hará. Se suma de, esta manera, a toda esa generación de la cantera, campeona de España juvenil o incluso futbolistas de menor edad que unieron su destino al del club hasta 2024 , como Jairo, David Mella, Brais Suárez, Nájera, Martín Ochoa, Diego Gómez, Rubén López, Quique Teijo, Manu Berrocal, Dani Estévez, Álex Montero, Álex Delgado, Adrián Guerrero, Pablo Parada, Zoe Ceias, Trilli y Yeremay, estos dos últimos ya en el primer equipo. Los que se escaparon hasta ahora, en diversas etapas, son Hugo Novoa, Álvaro Carreras, Guille Bueno, Noel López, Lucas Taibo o Sergio Bernárdez.