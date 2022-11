Bardanca y Gilsanz, amigos y rivales en el derbi coruñés de Tercera RFEF

En dinámicas totalmente opuestas llegan el Fabril y el Silva al derbi coruñés de Tercera RFEF del domingo en Abegondo (12.00 horas). El filial deportivista es líder en solitario y sigue invicto, mientras que el otro representante de la ciudad en la categoría está muy necesitado de puntos tras encadenar seis jornadas sin ganar. Mucho en juego para los dos equipos, cuyos técnicos, Óscar Gilsanz y Javier Bardanca, sintonizan desde hace tiempo por la cantidad de veces que han coincidido frente a frente. “Javi se ha ganado a pulso ser uno de los entrenadores referentes para el fútbol coruñés, sobre todo por esa competitividad que tiene todos los años el Silva”, apunta Gilsanz sobre su colega, que le devuelve los elogios. “Aparte de ser mi amigo, Óscar es la mejor elección que ha podido hacer el Deportivo en años y me extraña que no lo hubiera incorporado antes al Fabril o incluso que no haya pensado en él para coger el primer equipo”, sostiene Bardanca. “¿Para qué traer de fuera si tenemos en casa a gente perfectamente preparada, válida y que sabe los problemas que puede tener el Deportivo como equipo”?, se pregunta el técnico silvista.

El del domingo no es un partido cualquiera. Se trata de un derbi y eso hace que Javier Bardanca, en cuya plantilla hay “muchos jugadores que pasaron por las categorías inferiores del Dépor, algunos incluso por el Fabril”, note a sus pupilos “con ganas de jugar en Abegondo y de competir contra el filial del Deportivo”. Mario Nájera y Martín Ochoa, la sociedad riojana del gol en el Fabril Óscar Gilsanz, por su parte, asegura que “la semana está transcurriendo con normalidad”, si bien reconoce que “en esta categoría hay muchos partidos de cercanía, jugadores que se conocen y es verdad que puede haber cierto conocimiento del rival fuera del campo”. El entrenador del filial blanquiazul no augura un partido fácil pese a la mala racha que está atravesando el Silva y al gran momento del Fabril. “En esta categoría hay tanta igualdad que las dinámicas también pueden ser variadas. Ellos empezaron bien y ahora llevan unos partidos con resultados que podían ser mejores —relata Gilsanz sobre su rival—. No me cabe duda de que será un partido muy igualado y con opciones para los dos”. Bardanca, que firma el empate, planteará un partido lo más cerrado posible para que el Fabril no se adelante porque “como se ponga por delante es un equipo muy peligroso y sabe aprovechar los espacios”. “Tenemos que empezar en bloque bajo y sin dejarles margen de maniobra en las cercanías del área”, avanza. Tres de los habituales de Gilsanz —Dani Barcia, Ángel Puerto y Brais Val— participaron con el primer equipo del Deportivo en el partido de Copa del pasado sábado en Guijuelo, donde el cuadro coruñés cayó eliminado en la primera eliminatoria. El betanceiro desconoce si este fin de semana Óscar Cano volverá a echar mano de algunos fabrilistas para el duelo liguero ante la Cultural Leonesa: “Si uno o dos tienen la oportunidad de ir con el primer equipo, saldrán otros en los que confiamos de la misma manera”. Mientras, Bardanca lamenta las lesiones que merman el potencial del Silva al no poder contar con David García, João Paulo, Isaac, Máquez ni Prieto. “Nos falta gente y nos está costando mucho competir pero intentaremos hacer el mejor partido posible ante un rival que es de lo mejor de la categoría”, añade el entrenador silvista.