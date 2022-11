Dépor y Lucas se siguen esperando

La historia del tercer regreso de Lucas Pérez al Deportivo no escribió su punto final el pasado 31 de agosto. Entonces el Cádiz se cerró en banda, el club coruñés no quiso negociar y el zurdo de Monelos siguió en su particular purgatorio, más allá de que su deseo fuese volver a jugar en Riazor sin importarle perder dos categorías cuando afronta los últimos años de su carrera. Han pasado dos meses y medio y el Mundial de Qatar 2022 y el parón de Primera han hecho que, de manera tímida, prematura y en diferido, se abra un mercado de fichajes en el que los tres protagonistas vuelven a escena. El desenlace aún está abierto y, por encima de todo, Lucas y el Dépor se siguen esperando, la voluntad de volver a encontrarse se mantiene en pie.

La idea del futbolista del Cádiz no ha variado ni un ápice: él quiere regresar a A Coruña y al Deportivo. Aceptó quedarse unos meses en Andalucía tras la charla al borde del cierre del mercado con su presidente, que le prometió atender con mimo su deseo de marcharse en la próxima ventana de operaciones. Esa mano medio tendida del conjunto gaditano no significa que le vayan a abrir la puerta de par en par ni que le vayan a dejar irse antes de encontrar un sustituto en el mercado de fichajes ni que vaya a ser gratis, con la carta de libertad. Y ese, a día de hoy, es de nuevo el principal escollo, porque el Dépor sigue sin plantearse hacer un desembolso, aunque quedan muchas semanas por delante para limar posturas y hacer esfuerzos. Eso sí, de momento no se negocia entre las partes, entre los clubes. La operación sigue siendo compleja, más allá del deseo de dos de las tres partes de que llegue a buen puerto. El equipo coruñés tiene una ficha libre tras la retirada de Ibai Gómez y es más que previsible que se produzca alguna baja más para hacer hueco a los refuerzos de una plantilla que, ahora mismo, no cumple las expectativas generadas el pasado verano y que ha llevado ya a la destitución de Borja Jiménez. La marcha del Dépor en el próximo mes y medio y su desempeño en duelos claves ante Fuenlabrada, Córdoba y Racing de Ferrol marcarán también la intensidad de los movimientos en enero, O retoques o revolución, aunque todo apunta a que irá más allá de las pinceladas. Segunda negociación Lo complicado es convencer al Cádiz, a pesar de que Lucas ya no es tan imprescindible en los planes de Sergio, pero para que todo cristalice también se tendrán que poner de acuerdo el jugador y el club blanquiazul. El zurdo de Monelos bajará sus emolumentos de manera ostensible si llega al Dépor, aunque se podría compensar en caso de ascenso. El club no ofrece ya a nadie contratos de larga duración y no hará locuras dentro de su escala salarial.