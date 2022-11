Lucas Pérez y el Deportivo se siguen esperando de cara al mercado invernal, aunque Óscar Cano dice no saber nada por ahora sobre esa posibilidad. “Desde el club no me han trasladado ningún tipo de información. No hemos hablado del caso. Es un gran jugador, está en Primera y a cualquier entrenador de nuestra categoría que le preguntes te va a decir que sí. Pero con Lucas y con muchos del Cádiz. El ruido imagino que es porque le han dado vacaciones y estára por aquí. Si el Dépor se interesó en verano por él es porque tiene muy buen gusto, es un gran jugador. ¿Cómo no voy a querer a Lucas Pérez?”, argumentó el técnico.

Dépor y Lucas se siguen esperando Está contento con su plantilla, pero aspira a mejorarla en enero. “Todas las plantillas tienen margen de mejora, la del Real Madrid lo tiene, por lo tanto la del Dépor también. Si se presenta la oportunidad de mejorar más, soy ambicioso y evidentemente quiere hacerlo”, apuntó el entrenador, aunque “la ambición tiene que corresponderse con las posibilidades reales”. “Me imagino que el Dépor tiene recursos para reforzarse, no solo económicos sino también intelectuales”, añadió al respecto. Doce fichajes, pocas certezas para el Dépor El andaluz afronta con optimismo los seis partidos que le faltan al Dépor hasta el parón invernal. “Me veo acabando el año en lo mas alto de la clasificación. Tengo confianza plena en lo que veo cada día. Tenemos buena dinámica en liga. Venimos de estar bien. Me veo en lo mas alto pero también hay otros rivales. Vamos a afrontar de manera consecutiva partidos muy difíciles para nosotros y para ellos. Queremos salir bien de estos seis partidos pero vamos a centrarnos en lo que tenemos en la mirada que es la Cultural”, recomendó Cano esta mañana en Abegondo. Sobre el rival del domingo, considera que la Cultural cuenta con “una de sus mejores plantillas de los últimos años”.