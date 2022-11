El exdeportivista Pablo Trigueros, ahora en la Cultural y Deportiva Leonesa, visita Riazor el domingo para enfrentarse a su equipo la pasada temporada, el Dépor, donde tan solo militó durante una campaña en la que no acabó cuajando ni gozando de continuidad. El exjugador también de la SD Ponferradina y CD Mirandés, entre otros equipos, se quedó a las puertas de lograr su segundo ascenso a la categoría de plata tras caer en la final del play off contra el Albacete. “Es un lugar donde se respira un ambiente de fútbol increíble”, por lo que considera fundamental para que el equipo leonés pueda lograr un resultado positivo “saber soportar la presión y por eso hay que ir a hacer nuestro partido”, señaló en su comparecencia ante los periodistas.

De todas formas es consciente del potencial deportivista ya que dispone, afirmó, de un “equipo de sobra para estar arriba y por eso no nos podemos hacer pequeñitos, no se lo vamos a poner fácil”. Entre los nombres propios se ha referido a dos de las principales referencias ofensivas del equipo de Óscar Cano, los delanteros Alberto Quiles y Mario Soriano, con los que compartió vestuario la temporada pasada. A Quiles le ha calificado como “muy llegador, que parece que no está y aparece”, mientras de Soriano ha destacado que tiene un perfil “más combativo, que es capaz de hacer dudar siempre”, añadió Trigueros sobre sus excompañeros.