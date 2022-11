Henar: “Me siento como en casa, la adaptación ha sido muy buena”

Henar Muiña (Gijón, 1999) se recoge el pelo fuera del campo pero cuando compite siempre se lo suelta para convertirse en una gladiadora al servicio del Dépor Abanca. Un portento físico con unos pulmones y unas piernas privilegiadas, pero que también sabe jugar y hacer jugar a sus compañeras: “Desde el principio la gente me hizo sentir como en casa y eso se nota. La adaptación ha sido muy buena”.

También ayuda que ha sido siempre titular.

Sí. Al final tú llegas a un equipo nuevo, con entrenadora nueva. Te ves que vas jugando minutos, que vas acumulando partidos, teniendo la confianza del cuerpo técnico, y eso ayuda todavía más a que la adaptación sea buena.

Hay centrocampistas de variados estilos, ¿usted cómo se define?

Soy una jugadora que abarca mucho campo, que tiene mucho recorrido y que cuando recupera balones intenta hacerlo fácil y siempre dar una primera salida y hacer al equipo salir con el balón jugado.

¿Es más de corte defensivo que organizadora?

Sí que la faceta que se ve un poco más es la de corte defensivo, pero al final trabajo también dando un poco de equilibrio y ayudando a iniciar jugadas, aunque sí que al final soy un poco más de corte defensivo, digamos.

Están segundas, a solo tres puntos del líder, el Eibar. ¿Qué balance hace de este primer tramo liguero?

Personalmente, pienso que el balance es muy positivo. Creo que el equipo está muy bien. En Oviedo se nos escapan dos puntos en la última jugada, contra el Cacereño fue un mal día y ante el Eibar también volvemos a pensar que se nos escapan dos puntos. Pudimos merecer más.

Este fin de semana afrontan una de las salidas más difíciles, al campo del Barça B.

Sí. Es el filial del que ahora mismo es el mejor club de Europa y eso se nota. Trabajan muy bien, son niñas muy jóvenes que están en formación y nosotras deberíamos sacar los tres puntos.

¿Ganar un partido así da un extra de confianza?

Sí, claro. Todo lo que sea conseguir tres puntos es buena señal y lograrlos en un campo difícil como es el del Barcelona sería un plus. El Barça también es un equipo que maneja bien el balón, que lo va a querer tener y al final va a ser un poco a ver quién se impone más.

¿Cómo es su relación con Irene Ferreras y qué es lo que le pide?

La relación es bastante buena. Hay muy buena comunicación. Ella lo que me pide un poco es que dé equilibrio al equipo, que no pierda balones y que cuando recupere juegue fácil.

¿Hacia dónde miran cuando ven la clasificación?

Nosotras vamos mirando día a día. Hemos pensado que dividir la liga en bloques de partidos nos vendría bien y vamos de bloque en bloque, intentando sacar más tres cada fin de semana. Hasta ahora han sido bloques de cuatro encuentros, este es uno más largo, con cinco partidos, y vamos haciendo bloques entre parón y parón.

¿Es posible la primera plaza, la del ascenso directo?

Posible, es. De momento estamos ahí, a tres puntos. El Eibar todavía no ha pinchado pero estoy segura de que pinchará y nosotras vamos a estar ahí.

¿Desde dentro el club es como se lo imaginaba?

Todo el mundo me había hablado muy bien del Deportivo, del trato profesional que hay aquí, pero al final llegas y todavía me sorprende porque hay muy pocos equipos en nuestra categoría que tengan esta estructura y que cuiden así a las jugadoras.

¿Aclimatada también a la nueva ciudad?

Sí. Soy de Gijón y es muy parecido a A Coruña. En eso no he notado mucha diferencia. Estoy a gusto. Me siento como en casa.