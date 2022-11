El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, aseguró después del empate contra la Cultural Leonesa que había sido la mejor actuación del equipo desde su llegada al banquillo. “Creo sinceramente que ha sido el mejor partido con diferencia desde que estoy aquí. Ha sido muy exagerada la superioridad, solo empañada por esas dos acciones en las que ellos se ponen por delante. Un 5-2 habría sido un resultado normal”, subrayó el técnico.

A pesar de la decepción que supuso el resultado, después sobre todo de la imagen mostrada en la primera parte, Cano destacó que la versión que se vio en Riazor es la que espera del equipo. “Este es el camino, es jodido, porque cuando un equipo merece tanto y no te llevas los tres puntos jode. Hemos hecho muchas cosas muy bien, hemos visto un Dépor muy mandón”, razonó el entrenador deportivista. “Se parece mucho a lo que es nuestra intención. El objetivo es que el equipo sea así. Que genere mucho, que amenace por dentro y por fuera. No creo además que hayamos concedido mucho. Sí nos están marcando mucho para lo poco que nos hacen. Hay que corregir, seguir insistiendo en no ser tan débiles en nuestra propia área”, reflexionó acerca de los goles encajados.

Cano insistió en que el Deportivo no encontró ayer la recompensa que merecía en vista de los méritos que había hecho y lamentó los errores defensivos que condenaron al equipo. “Hemos obtenido muy poca recompensa con el gol de Peke. Creo que hay que felicitar al equipo. Desde el minuto uno... los primeros 45 minutos es increíble que no nos metiésemos en el vestuario ganando y con una ventaja amplia. Muchas e innumerables ocasiones. La primera parte ha sido soberbia. En la segunda empezamos igual, pero nos empatan en una jugada aislada. Si este equipo juega así, sólo tiene que atender a defender mejor las contras y el juego directo”, recordó. “En el debe tenemos que defender mejor estas acciones. Si este equipo es capaz de jugar así con los tres de dentro, solo tiene que atender a defender los contraataques y el juego directo”, añadió en relación al nivel mostrado ayer por el trío de centrocampistas que formaron Olabe, Isi Gómez y Rubén Díez.

El gol de Yeremay en el tramo final del partido acabaría rescatando un empate para el Deportivo y colocó al joven jugador canario de nuevo en el foco a pesar de las pocas oportunidades que está teniendo. “Me alegro mucho por Peke, porque cuando a mí me describieron cómo era Peke me hablaban de un chico inconsistente e irregular. Veo a un Peke mucho más maduro con su situación y con el objetivo de mejorar siempre. Me alegro mucho por él porque veo a un Peke mucho más maduro y con una calidad diferencial. Es una gran noticia”, manifestó el técnico sobre el gol del jugador canario.

Óscar Cano también se refirió a la acción polémica de la primera parte, en la que el árbitro no señaló un claro penalti sobre Antoñito que hubiera permitido a los deportivistas ponerse por delante. “Hay que felicitar también al árbitro, que ha venido a decirnos que lo de Antoñito era un penalti de libro. Quiero felicitarlo por eso. Le honra. Aquí, gracias a Dios, no hay VAR, y todos nos equivocamos”, indicó el entrenador acerca de esa jugada que pudo derivar en el primero de los goles blanquiazules.