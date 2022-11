La nueva vida de Ibai en el Santutxu

Tres añitos tenía Ibai cuando empezó a jugar en el Santutxu, el club de su barrio de Bilbao al que ha regresado tras despedirse anticipadamente del Dépor, cerrando así, con honradez y honestidad, sus 14 campañas como profesional. Vuelve a disfrutar del fútbol en Mallona, el campo donde creció durante 17 temporadas hasta fichar por el Sestao, y que el domingo acogerá su reestreno con la camiseta del centenario club vasco, fundado en 1918. La cita es a las 11.00 horas, contra el Zalla, en la División de Honor vizcaína, a la que el Santutxu cayó este año tras doce seguidos en Tercera.

“Supongo que jugará. No sé si de inicio o entrará luego. Ahí no me meto, es cosa del míster”, apunta respetuoso su padre, Miguel Ángel Gómez, Mitxelo, aita de Ibai y a la vez presidente de Santutxu. “Va a ir convocado, eso seguro —garantiza el técnico, Juan Carlos Marco, Marquitos—. No sé si jugará de inicio, si entrará después... Eso aún no lo sé al 100%”.

Ibai acumula suficientes entrenamientos a sus órdenes para haberse aclimatado y preparado el reestreno. “Está disfrutando lo mismo que cuando era niño, con la misma ilusión que cuando empezó. A mí eso, familiarmente, me agrada —confiesa Mitxelo—. Hoy en día para hacer cualquier cosa primero tienes que disfrutar, pasarlo bien y luego tirar para adelante. Él está disfrutando y quiere que llegue el domingo para ver cómo le sienta la categoría, porque es totalmente diferente”.

Acostumbrado a brillar en Primera División con Athletic y Alavés, Ibai bajó dos escalones en verano para fichar por el Dépor, y ahora otros tres para competir en la sexta categoría. “Lo que más transmite es ilusión y ganas —relata Marquitos, el mismo técnico que lo subió del juvenil al primer equipo del Santutxu—. Luego hay que ver los partidos cómo se dan porque es bastante distinto jugar en una categoría que en otra”. En la “familia” del equipo bilbaíno está también Urko Vera, excompañero de Ibai en el Athletic, que es “un caso parecido, porque también quiere acabar aquí”, relata Marquitos. El exdeportivista es “uno más en el vestuario, una persona que, con la experiencia que tiene y con lo que ha ganado, transmite a los jóvenes mucha ilusión y ganas”, añade el técnico sobre el atacante, que tratará de ayudar al Santutxu a volver a Tercera antes de colgar definitivamente las botas, aunque según Mitxelo “es muy difícil ascender” porque “solo sube uno”.