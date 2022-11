Continuidad en lo bueno

“Después de verlo, me parece mucho más exagerado”, afirmó el entrenador deportivista, Óscar Cano, sobre el volumen de juego y ocasiones que desplegó contra la Cultural Leonesa la semana pasada en Riazor. A pesar de la superioridad mostrada por el equipo blanquiazul, se tuvo que conformar con un empate con sabor agridulce. “Fue una putada”, reconoció el técnico sobre un resultado que empaña la evolución mostrada por el conjunto deportivista antes de visitar mañana al Fuenlabrada.

Las sensaciones transmitidas contra la Cultural, según Cano, deben ser la mejor de las garantías antes del partido frente a los madrileños. “Me ha parecido todavía más exagerado después de verlo. Ya no ganar, incluso no haber goleado”, insistió el entrenador deportivista. “El ambiente en el día a día es una maravilla. No he percibido ningún cambio anímico a peor. Todo lo contrario. Fue tan obvio y tan real lo que hizo bien el equipo que, lejos de desanimarnos, nos muestra cuál debe ser el camino. Hay que quedarse con las sensaciones más que con los resultados”, reflexionó Cano acerca de la actuación del conjunto blanquiazul el domingo pasado.

El Deportivo volvió a salir mal parado de nuevo de sus debilidades defensivas, pero el entrenador deportivista matizó esos supuestos errores en los goles de la Cultural. Más que fallos, argumentó el técnico, se trató de infortunio y acierto del rival. “En este partido, cada vez que estábamos atacando yo veía al equipo bien parado por si nos robaban el balón. Pero si luego se resbala Isi o si Quiles mete el balón en el campo, se genera un caos y te la meten por la escuadra... No he visto errores de bulto esta vez. Y no es por hacer autocrítica, pero los chicos estaban bien puestos. Te tienen que hacer una jugada maradoniana como la de Percan y un zapatazo como el de Alarcón”, razonó.

Piropos para Yeremay

Yeremay se convirtió en el protagonista del encuentro contra la Cultural por el gol que supuso el empate y Óscar Cano se lo reconoció. “Está muy bien. Ha madurado mucho. Cuando llegué me encontré a un niño, pero poco a poco y a pasos agigantados lo veo mucho más maduro en sus conductas, en sus decisiones en el campo. En las primeras semanas, cuando le pasaban la pelota quería hacer siempre la jugada genial, en cualquier lugar del campo. Estaba ansioso por demostrar lo bueno que era. Ahora no, ahora toma buenas decisiones y cuando le llega el balón cerca del área es peligroso. Vamos a intentar no quemar al chico. Ni prensa, ni afición ni cuerpo técnico. Porque tenemos en ciernes a un jugador que va a dar muchas alegrías si podemos gestionar su progresión”, aseguró el entrenador deportivista sobre el joven futbolista canario.

Yeremay podría ser la gran sorpresa en la alineación para el partido de mañana contra el Fuenlabrada, al que Cano definió como uno de los aspirantes. “Juega bien y domina todo lo que tiene que ver con el juego directo. Tiene gente muy capaz arriba. Vamos a tener que arremangarnos y hacer muchas cosas bien”, adelantó el técnico.