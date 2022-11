Óscar Cano se ha encargado de insistir en sus dos últimas comparecencias que el resultado ante la Cultural Leonesa no variará lo que piensa del desempeño de su equipo en el último duelo en Riazor y por eso apostará por la confianza y la continuidad. Eso sí, con una única salvedad: la portería. Aunque Edu Sousa no tuvo ninguna culpa en los dos tantos de los leoneses, Ian Mackay regresará a la portería una vez recuperado de la dolencia en el hombre, que en principio hizo temor al club y al propio jugador que fuese de gravedad.

En la defensa nada cambiará con Antoñito y Raúl Carnero en los costados y con Lapeña y Jaime, habituales en el pasado ejercicio y en el inicio de esta campaña, pero que ahora levantan dudas. No habrá modificaciones tampoco en el estrenado trivote de la semana pasada: Rubén Díez, Olabe e Isi Gómez. Villares sigue de baja y Álex Bergantiños, en el banquillo. La zona de ataque estará de nuevo reservada para Quiles, Svensson y Mario Soriano con alguna leve opción para Yeremay Hernández de colarse entre ellos.