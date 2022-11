Nadie ha podido con el Fabril

Se lanzó Dani Barcia casi sobre la línea a remachar el rechace de una falta y el Fabril certificaba así sobre la hora su triunfo 1-2 en Arteixo, el que le permitía ampliar su distancia, el que confirmaba su décima jornada sin perder (23 goles, la mayoría de Nájera y Ochoa). Siete victorias y tres empates que le colocan en la cabeza cuando acaba de llegar al primer tercio de liga para un equipo confeccionado y que tiene entre ceja y ceja el ascenso directo a Segunda RFEF como primero de grupo. Una generación de oro con refuerzos de fuera y de la base que no se puede permitir seguir en la categoría para acortar así el salto al primer equipo.

Hace un año el adiós de Valerón hizo que Gilsanz acompañase a mucho de sus pupilos en el salto al Fabril. Dani Barcia, Brais Val, Mella, Jairo, Nájera o Brais Suárez llegaban a Tercera, pero los oropeles del campeonato de Marbella no les evitaron el periodo de pasantía y de adaptación. De menos a más, llegó a play off y perdió ante el Ourense CF. Este año la juventud sigue mandando con dos nacido en 2004 como Ochoa y Diego Gómez como titulares, pero se nota la experiencia y los refuerzos, entre ellos Marc Lachèvre, Ángel Puerto, Iñaki Leonardo, Marcel Céspedes, Jesús Ares e Iván García, alguno de 2003, en su primera temporada senior. Por el camino perdió por lesión de larga duración a Tim Caroutas y a David Mella con problemas físicos, pero no ha virado el rumbo. El Fabril no afloja.