Abegondo no se detiene, a pesar de que el primer equipo continúa fuera del fútbol profesional. Si hace dos días el cadete José Rey ganaba la Football Federations Cup con la selección española sub 16 ante Bélgica, ahora le toca al lateral Pablo García Taboada (A Coruña, 2008) sumarse al combinado sub 15 que dirige José Lana para disputar el ultimo torneo del año en el que se enfrentará a Arabia Saudí y México del 5 al 9 de noviembre. Estos dos jugadores han sido los últimos en ser citados, pero antes Kevin Sánchez y Martín Ochoa se estrenaron en los últimos meses con la sub 18 y fueron importantes David Mella con la sub 16, 17 y 18 y Trilli, Dani Barcia y Noel López, ya fuera del club coruñés, con la sub 19. A este contingente hay que añadir a jugadores formados en Abegondo que se han ido como Hugo Novoa, Álvaro Carreras o Lucas Taibo.