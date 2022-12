Miguel de las Cuevas, uno de los capitanes del Córdoba, se refirió ayer al Deportivo como “un club histórico”, que juega “en un campo bonito y con un ambiente espectacular”. “Va a haber más gente en un partido de Primera RFEF que en Primera División”, augura el mediapunta, así que prevé un encuentro “bonito”. De las Cuevas señaló como clave para sacar algo positivo de Riazor “tener calma con balón y la cabeza fría”. “La presión la van a tener ellos”, aseguró.

El futbolista blanquiverde recordó que a Riazor llega “el líder”, por lo que para el Deportivo, a su juicio, “no perder sería un buen resultado”. Sin embargo, “con una afición así tienen la exigencia de ganar”, de ahí que el Dépor tenga “un plus más, pero vamos con la idea de abrir brecha, porque si le sacas diez puntos al Dépor, aunque queda mucha temporada, eso que te llevas”. En cualquier caso, el mediapunta del conjunto andaluz alabó al equipo blanquiazul, que “va a esta arriba, por historia, por plantilla y ahora, en el mercado de enero, puede reforzarse”.

Sobre el duelo del sábado, De las Cuevas evitó referirse a los puntos débiles del Dépor. “Prefiero no decirlos para que no los corrijan”, señaló con una sonrisa. “Sabemos que en casa aprietan mucho, llevan el peso del partido e intentaremos quitarles el balón”, aseguró el alicantino, que opinó que el conjunto coruñés “sin balón, sufre”, de ahí que el Córdoba vaya con la intención de “meterle intensidad y ritmo al partido, para jugar un poco con las ganas y la presión que puedan tener ellos”. “Sabemos que tienen gente con mucho gol arriba, que no hay que dejarles pensar”, recomendó.