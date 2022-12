Carlota y Quiles sincronizan sus tripletes

Tres goles cada uno en la misma jornada. Ella en Abegondo, contra el Granadilla B, y él en el Fernando Torres, ante el Fuenlabrada. Carlota Suárez y Alberto Quiles sincronizaron el pasado fin de semana sendos tripletes para ayudar a sus equipos a golear —4-0 el Dépor Abanca y 0-3 el Deportivo— y, de paso, para convertirse en los nuevos pichichis blanquiazules, adelantando a Millene Cabral y Mario Soriano, respectivamente. “Marcar da mucha confianza”, coinciden.

La gallega se llevó para casa el balón con el que firmó su hat trick —“nada más acabar el partido Inés [Altamira] se encargó de que me lo diesen”— pero el andaluz, en cambio, no pudo quedarse con el de Fuenlabrada, aunque días después recibió en Abegondo un simpático regalo, una colorida pelota firmada por toda la plantilla. “No me esperaba que tuvieran ese detalle. Me hizo más ilusión ese balón que si me hubiera llevado uno del partido. Estoy superagradecido. Me hizo una ilusión enorme”, recalca.

Un ejemplo del buen ambiente que reina tanto en el vestuario del equipo masculino, como en el del femenino. Prueba de ello es la sana competencia que Carlota Suárez mantiene con la brasileña Millene Cabral, la delantera por la que más veces ha apostado Irene Ferreras en lo que va de temporada. “Las dos nos apoyamos mucho, nos animamos mucho y celebramos los goles la una de la otra. Es una rivalidad muy buena”, explica la atacante, a la que le gustaría formar dúo ofensivo con la de Porto Alegre, las dos a la vez. “Lo hemos hablado y siempre hemos dicho que nuestro sueño es jugar juntas, pero que no va a pasar”, bromea.

En el último partido fue Carlota la elegida por Ferreras para ser titular por tercera vez en la presente liga y le respondió de la mejor manera, con ese triplete que le sirve para “coger confianza otra vez, aprovechar los minutos y no defraudar”. La goleadora del Dépor Abanca lleva cuatro tantos en total, a solo uno de los cinco que suman las máximas artilleras de la Primera Federación FutFem: Paula Moreno (DUX Logroño) y Edna Imade (Cacereño). Quiles, por su parte, suma seis en su cuenta, dos menos que los pichichis del grupo 1 de Primera RFEF: Sergio Arribas (Castilla) y Willy Ledesma, quien mañana visitará Riazor con el Córdoba. De momento, el onubense ya es el máximo realizador del Deportivo, algo por lo que se siente “muy contento”. “Meter goles es lo que me gusta hacer, pero lo más importante era sentirme cómodo jugando y pensar rápido. Estoy más contento por eso que por los goles en sí”, asegura el andaluz.

En Fuenlabrada corrió a abrazarse con sus compañeros para festejar cada uno de sus tantos. También Carlota en Abegondo, aunque ella con alguna celebración especial, sobre todo en el tercero, cuando se sentó en el césped en posición zen.

Celebración zen por Haaland

“Eso viene de una broma con mis amigos con los que hablo por la PlayStation, que me llaman Haaland y él los celebra así. Me habían dicho que a ver si les dedicaba uno. El primero fue para mi hermana, Luisa, que estaba de cumple. En el segundo no me acordé. Y en el tercero, que además fue el mejor, lo celebré a lo Haaland”, relata sonriente Carlota, todavía con las secuelas de un balonazo que recibió el sábado en su ojo derecho.