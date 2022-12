El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, elogió el encuentro realizado tanto por su equipo como por el Córdoba, “un partido casi de otra categoría” entre “dos equipos con muchísimos jugadores, por no decir todos, de una gran calidad”. A su juicio, el Dépor hizo más méritos para vencer. “Creo que el partido estuvo igualado pero hay que decir que a los puntos, si alguien ha merecido ganar, hemos sido nosotros”, argumentó el granadino antes de lamentar las ocasiones desperdiciadas por sus futbolistas.

“En la primera parte, sin ser lo que venimos siendo habitualmente, sí hemos defendido bien y tuvimos varios contraataques que pudieron acabar en adelantarnos en el marcador y no ha podido ser”, recordó Cano. “En la segunda parte todo se ha igualado más. Ellos al final tuvieron dos o tres aproximaciones que han podido costarnos caras, pero no recuerdo ninguna intervención de mérito de Mackay. Nosotros tuvimos la de Kuki que cruzó en exceso y varias de Quiles conduciendo y poniéndosela para la pierna izquierda”, relató.

Pese al empate, Óscar Cano hizo una lectura positiva del encuentro y de la trayectoria. “Los resultados no son malos desde que nosotros vinimos. Nos tocó enfrentarnos a todos los de arriba. Teniendo en cuenta que venimos de un mal inicio de temporada, creo que este tipo de partidos en los que te ves competir contra estos equipos que han empezado muy bien y eres merecedor de ganar, debería reforzarnos”, apuntó el técnico andaluz, que vio a sus jugadores enrabietados tras el 1-1 final. “Cuando la gente entra al vestuario cabreada tras jugar con el líder es que se han visto superiores en fases del juego y han tenido las ocasiones más claras. Me voy con la sensación de que el equipo está preparado para todo y el estado de ánimo es excepcional, espectacular. El equipo compite muy bien. Nos quedamos con cara de tontos por no llevarnos los tres puntos pero tienes que ir más allá en el análisis. Sinceramente, el cabreo en el vestuario es porque desde dentro han sentido que pueden competir contra cualquiera y competir por cualquier cosa”, añadió.

También habló Cano del mercado invernal. “No es fácil mejorar. Si viene uno y las enchufa todas, doy parte de mi sueldo para que sea así, pero es difícil. No es fácil encontrar mejores jugadores que los que actualmente tenemos”, afirmó Cano, que dijo no saber nada sobre el posible fichaje de Lucas Pérez.