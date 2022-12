El Dépor se examina en Badajoz

Sin tiempo apenas para digerir otro empate agridulce en Riazor, el Deportivo se presentará esta tarde en Badajoz (20.00 horas) dándole vueltas todavía a esa igualada del sábado contra el Córdoba. Mereció más el equipo blanquiazul frente al líder, pero se tuvo que conformar con un punto insuficiente para recortar distancias con la cabeza de la clasificación.

El Dépor es otro en este tramo reciente de temporada, más equilibrado y con las ideas más claras, pero los resultados no terminan de afianzar su evolución. Empató contra el Córdoba, un marcador que podría entrar dentro de lo posible, pero lo hizo también frente a la Cultural hace dos semanas y todavía paga las consecuencias.

Cada pinchazo penaliza el doble debido a la diferencia que deben recortar los blanquiazules con las primeras posiciones y por eso la visita de esta tarde al Nuevo Vivero se presenta como trascendental antes de recibir el domingo al Racing de Ferrol, otro de los equipos de la zona alta de la clasificación.

El Badajoz ya no es el equipo poderoso de la categoría que fue no hace mucho, mermado por los problemas institucionales y financieros que atravesó el curso pasado. Esta temporada lucha por escapar de las posiciones de cola y está lejos incluso de ser aquel conjunto que la campaña anterior zarandeó al Deportivo y puso patas arriba el proyecto de Borja Jiménez. Las aspiraciones de ascenso directo se esfumaron en aquella goleada. Un tropiezo esta tarde no tendría consecuencias tan catastróficas, pero aumentaría las urgencias alrededor de un equipo que ya debe convivir con ellas.

A pesar de la carga de partidos de esta semana, Óscar Cano avanzó que no tiene en mente realizar muchos cambios en el equipo. El técnico deportivista ha encontrado una alineación sobre la que construir su Dépor y la ha mantenido en las tres últimas jornadas.

El equipo ha crecido a partir del centro del campo formado por Olabe, Isi Gómez y Rubén Díez, pero no ha conseguido resolver los problemas en ataque. La falta de contundencia arriba ha emborronado las actuaciones recientes, pero lo más probable es que Soriano, Quiles y Svensson vuelvan a formar en la delantera blanquiazul.

Óscar Cano ya tiene disponible a Pablo Martínez, lesionado en los últimos compromisos y recién recuperado para recibir al Córdoba, por lo que podría rescatar al jugador francés para el centro de la defensa. El equipo, sin embargo, se ha mostrado sólido en la zaga en los compromisos más recientes. Lapeña y Jaime, cuestionados en muchos momentos, podrían tener una nueva oportunidad como titulares hoy en Badajoz.