Óscar Cano: “Espero mínimos cambios”

El Deportivo disputará esta tarde en Badajoz el segundo de los tres partidos en ocho días que le ha reservado este tramo del calendario previo al parón navideño. A pesar de la concentración de jornadas, el entrenador blanquiazul, Óscar Cano, descartó rotaciones masivas en el equipo titular. Igual no cambio a ninguno. “Las rotaciones eran cuestión del parte de guerra y hoy [por ayer] han entrenado todos. Todavía no tengo claro quién va a jugar, porque no sé quién va a estar al cien por cien”, reflexionó. “Están todos disponibles. Han hecho un entrenamiento maravilloso y están en buenas condiciones. Estimo que repetirán muchos de los que jugaron el último día. Mínimos cambios o incluso que no haya. Sólo nos fijamos en lo que va a pasar mañana [por hoy]. Hay un partido mañana y de mañana a domingo hay tiempo de sobra para recuperar”, añadió en relación al próximo duelo contra el Racing de Ferrol.

Cano rechazó que los jugadores con más minutos puedan pagar el sobreesfuerzo de esta semana. “Una plantilla larga no se mide por una sola semana. Este es un hecho puntual, extraordinario y no creo que tener mejor o peor plantilla vaya a marcar diferencias en un solo partido. Creo que van a repetir muchos de los que jugaron el último día”, insistió el técnico. El Deportivo tendrá enfrente a un rival que lucha por abandonar las últimas posiciones de la clasificación, pero para el que Cano no ahorró elogios. “Creo que tiene una gran plantilla. Pero esto no es la Segunda B de antes, la categoría se ha elitizado y es difícil ganar en cualquier sitio. Pero tienen una buena parte de atrás, un buen centro del campo y arriba... Zelu, Alfaro... es una de las mejores plantillas y les va a llegar una buena racha”, razonó. Óscar Cano también se refirió a la situación de Gorka Santamaría, que hoy regresará a Badajoz. “No es cuestión de no creer. No juegan no porque su entrenador no crea en ellos. Mario se acerca al pie, Quiles al pie... necesitamos alguien que vaya al espacio y aproveche todo lo que hace la gente que se junta en tres cuartos. Por eso juega Max. Llegarán otros contextos en los que Gorka tenga más sentido”, indicó. “A mí Badajoz me dio mucho, me hizo mejor persona” El entrenador deportivista, Óscar Cano, reconoció que afronta un partido especial esta tarde ante el Badajoz, al que entrenó la temporada pasada, un club que le “dio mucho” porque los obstáculos que tuvo que sortear, principalmente por la situación económica del equipo, le ayudaron a ser “mejor persona”. “A nivel emocional, sentimental, aunque fue un año difícil por lo institucional, a mí Badajoz me dio mucho. Con independencia de que salieran mejor o peor las cosas, porque era difícil percibir las nóminas, a todos nos hizo mejores personas. Hice muchos amigos y crecimos como personas. La adversidad muchas veces te hace sacar cosas que incluso tú no sabías que tenías. Me considero mejor persona desde mi paso por el Badajoz”, dijo.