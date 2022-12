El entrenador deportivista, Óscar Cano, fue contundente ayer sobre la derrota del equipo y su actuación contra el Badajoz. “Hemos estado ridículos”, aseguró. “La valoración del partido es que el Badajoz ha sido justo vencedor. No nos hemos encontrado en el campo, no parecía mi equipo. No doy crédito a lo que he visto. No recuerdo a un equipo mío hacerlo tan mal durante tantos minutos. El fútbol ha sido justo, el Badajoz ha merecido ganar antes del minuto en el que lo ha hecho. No nos encontrábamos, muchos pases fallados, controles. No recuerdo ni un acercamiento a portería. No me gusta mentirme a mí mismo. Hemos estado ridículos. Quitando tres jugadores, parecía que me habían puesto a los primos de los que componen mi plantilla. No parecía el equipo que venía compitiendo estas últimas jornadas”, reflexionó.

Cano reconoció que la derrota es un “golpe” duro del que tendrán que levantarse para afrontar el partido contra el Racing de Ferrol del domingo en Riazor. “Es un golpe para todo el deportivismo, para los jugadores también. Están destrozados porque llevaban dinámica buena. Como gestores de todo eso tenemos que tratar a partir de mañana de meterlos en la senda que venía caminando el equipo. Vamos a ver cómo están, que descansen porque son dos grandes esfuerzos, el equipo ha corrido mucho. Vamos a tratar de limpiar las piernas y las cabezas para estar bien el domingo”, manifestó el técnico deportivista sobre la derrota.

El entrenador deportivista reconoció que los jugadores acabaron tocados por su pobre actuación de ayer y que deberán soportar las críticas de estos días. “Están en silencio, cabizbajos. Son conscientes de que no ha salido nada y no pudimos competir, cualquier equipo nos hubiese ganado. No recuerdo un equipo mío hacerlo tan flojo. Nos toca tragar veneno, aguantar los palos y hacerlo bien el domingo para olvidar este ridículo espantoso”, señaló.

“Los que han salido tampoco han dado su mejor versión. Hay partidos que se dan así. No me gusta buscar razones más allá del fútbol, no nos hemos encontrado. Ni ganábamos los duelos, no estábamos conectados con el partido. Ha sido un ambiente muy raro. La gente no se ha encontrado. No parecíamos el Dépor, parecíamos un equipo menor y de una categoría inferior”, añadió.

Cano, a pesar de la mala imagen, se mostró esperanzado de que no pase factura el domingo contra el Racing de Ferrol. “Esto ya pasó y espero que no deje factura, que no nos deje con dudas. Llevo aquí siete u ocho partidos, y quitando este partido el equipo había rayado a buen nivel. Trataremos de recuperar esa versión y ojalá sea el domingo”, manifestó sobre la visita de los ferrolanos a Riazor.

El Deportivo tendrá que afrontar ese partido con las bajas de Olabe y Soriano, que se lo perderán por sanción. “La plantilla tiene recursos para sacar once de garantías en cualquier lugar. Los últimos minutos no estábamos defendiendo bien. En la última hemos dejado sacar el centro y nos la tragamos en el segundo palo. Vamos a tratar de recuperarnos lo antes posible y darle la vuelta. Tenemos un hueso duro el domingo en Riazor”, insistió el técnico sobre la ausencia de los dos jugadores la próxima jornada.