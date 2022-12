Trilli vuelve a asomar

Esta temporada debía ser la de la confirmación para Trilli después de la campaña de su ilusionante estreno con el primer equipo estuviera marcada por una inesperada lesión de tobillo que lo lastró desde comienzos de año y que este verano le obligó a pasar por el quirófano. Unas inoportunas molestias musculares cuando empezaba a asomar de nuevo en el equipo titular, todavía con Borja Jiménez en el banquillo, volvieron sin embargo a frenarlo y desde entonces apenas ha encontrado un hueco en las alineaciones. Óscar Cano prefirió no arriesgar con su participación debido a su historial de lesiones y Antoñito se afianzó en el lateral derecho.

Los problemas físicos que arrastra el sevillano tras el partido en Badajoz —ayer no se entrenó junto al resto de sus compañeros— hacen que sea duda para recibir mañana al Racing de Ferrol. Eso abre la puerta de la titularidad al canterano en un partido trascendental para el equipo.

Trilli fue titular por última vez en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Guijuelo y desde entonces tan solo ha tenido minutos contra la Cultural y el martes en Badajoz partiendo desde el banquillo. Su última titularidad en liga fue ante el Talavera a finales de septiembre.

El canterano volvería a tener así una oportunidad de competir por un lateral derecho que parecía reservado para él al comienzo del curso y en el que por el momento no ha tenido continuidad.

El suyo podría no ser el único cambio en el partido de mañana contra el Racing de Ferrol. Lo sería también obligado por las bajas que acumula Óscar Cano. No estarán por sanción Soriano ni Olabe, lo que amplía el abanico de oportunidades para jugadores que hasta el momento no han tenido demasiado protagonismo.

Villares y Álex Bergantiños se postulan como posibles sustitutos de Olabe en el centro del campo, aunque el de Vilalba parte con ventaja frente al capitán, que apenas ha tenido minutos desde la llegada de Óscar Cano al banquillo deportivista.

Varios jugadores se postulan para cubrir la ausencia de Soriano. Kuki Zalazar, habitual como primer recurso desde el banquillo, parte con más posibilidades, aunque por perfil emergen también Víctor Narro y Yeremay. El joven canario ha ido ganando presencia con el paso de las jornadas, aunque está por ver si Óscar Cano le da la alternativa desde el comienzo renunciando a su papel como revulsivo.