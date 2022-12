Una roca. Mental, física, futbolística. Era otro Dépor. Los nombres eran casi los mismos, lo que se vio sobre el césped, otra historia. Un Riazor eléctrico asistió a la mejor exhibición coruñesa de toda la temporada para minimizar a un rival directo y enorme contrincante en el primer derbi de las rías que tiene vencedor en su era moderna. 2-0 y pudieron caer más. Fue un Dépor rotundo, autoritario, firme, que tuvo fútbol y golpeó, pero sobre que se impuso en todas las facetas y momentos: se jugó en casi todo el partido a lo que quiso y eso es mucho decir ante los verdes. La derrota del Córdoba y el empate del sábado del Castilla le permiten volver a situarse a siete puntos de la cabeza y no dimitir en la lucha por el ascenso directo. Apretar los dientes y seguir. No le queda otra hasta el mes de mayo.

Olía a noche grande. No era Liga de Campeones, pero había rivalidad, ganas, cuentas pendientes. Quinto choque del recuperado derbi Ártabro. Cuarenta años suspendido y ha vuelto con fuerza. Los dos equipos jugaban en la zona alta con más holgura para el Racing y con las eternas urgencias del Dépor, ahora quizás acrecentadas. Cuatro puntos de diferencia y una temporada en el alambre para los blanquiazules. Óscar Cano decidió tocar lo justo, como siempre. Antoñito seguía en el once titular, a pesar de sus molestias de los últimos días. Diego Villares y Víctor Narro suplían a Olabe y Mario Soriano. Seguridad sobre seguridad en cada una de las elecciones del técnico nazarí desde que llegó a A Coruña.

Y lo esperado ocurrió. La batalla táctica se desplegó desde el primer minuto. El Deportivo, a lomos de Riazor, presionaba arriba, quería dominar el duelo con la pelota, ir a por el partido. El Racing de Ferrol no tenía la misma prisa. Pretendía un partido de maduración, un juego de nervios. Desde el primer segundo se vio, de nuevo, que el conjunto verde está muy bien trabajado. Apretaba arriba sin ir a la última línea, cada movimiento era la eficiencia personificada. El equipo coruñés, incómodo, lo intentaba, tiraba de paciencia. Palmo a palmo, disputa a disputa. Demostró personalidad. En cada balón se jugaban la vida, cada posesión era un bien preciado. Casi sin ocasiones de gol para ninguno de los dos en los primeros minutos, pero con un fútbol de peso sobre el césped... hasta que llegaron los desequilibrios, lo improvisado, también los fallos. Ahí empezó a decidirse el partido.

Una arrancada de un monumental Diego Villares fue la que desató las primeras hostilidades reales. El balón le llegó a Víctor Narro y su centro de fuera hacia adentro casi lo emboca Quiles de cabeza. Fue temeroso el onubense al remate y se le fue por poco. Primer fallo de un partido en los que no fue capaz de engancharse al circuito del juego blanquiazul, a esa ola de fútbol y entusiasmo. Era un aviso coruñés, llegarían más y también los goles. El segundo recado de los locales fue un cabezazo de un Svensson mejor en el remate y en las disputas que en los controles y en el engarce del juego. Su remate fue detenido por Gazzaniga, quien demostró un temple a prueba de bombas en cada salida de balón. El equipo coruñés iba creciendo.

Villares y un gol de autor

Hasta que rompió, hasta que Villares hizo su aparición estelar. Fue una acción la del primer gol en la que enterró por un momento esa nueva alma de pivote ancla que le quieren inculcar y saltó desaforado a la presión. Propició el fallo de Jesús Bernal con una soberbia lectura de cómo se iba perfilar y, ante Gazzaniga, regateó y empujó el gol a puerta vacía. Perfecto. 1-0, minuto 25, Riazor se caía. Y sin respirar y con un Racing tocado, el equipo coruñés no aflojó. Volcó, apretó hasta que Rubén Díez flotó en torno al área, se inventó un gran pase en profundidad y Svensson, muy fino esta vez, controló de maravilla y definió cruzado. Gol. 2-0, minuto 30. Se quitaba un peso de encima, el Dépor y Riazor también. No sin algún sobresalto, el equipo coruñés mantuvo su portería a cero hasta el pitido del árbitro. Buen botín, parte del trabajo hecho. Respiraba y se reafirmaba, pero no se confiaba.

El Dépor, al salir de vestuarios y en los primeros compases, pretendía sin duda jugar al fútbol, sobre todo enviar un mensaje a su oponente. El partido tenía que seguir siendo suyo. Le cedería por momentos la pelota al Racing, no la iniciativa. Más territorial que nunca y con Riazor en combustión, apretó, casi logró el 3-0 en los primeros compases. No hubiera estado mal desde luego, tampoco le hacía falta. Buscaba trazar una línea, decir de aquí no pasarás, y lo consiguió.

Pronto el Racing tiró de cambios sentando a futbolistas capitales como Joselu, Álex López o Heber. Tuvo sus momentos y algún escarceo el grupo de Parralo, sobre todo con incursiones de Carlos Vicente por la derecha y centros atrás. La defensa blanquiazul estuvo firme, ganó todos los duelos. Incluso Pablo Martínez estuvo a punto de marcar un gol desde 20 metros y Lapeña coleccionó ovaciones. Fue su día.

Más cerca del tercero

Esos apretones del conjunto ferrolano eran más gajes del oficio que sufrimiento real. Fue el Dépor el que estuvo más cerca en innumerables ocasiones del 3-0. Quiles, un incansable Svensson, un omnipresente Rubén Díez, un suelto Isi Gómez... Era una sinfonía de control y recuperaciones más que de fútbol, aunque tampoco faltase. No llegó ese tanto de la tranquilidad para los coruñeses, pero así el Dépor también tuvo la oportunidad de pasar la prueba de la resistencia, la de no sentirse cómodo y responder. Y obtuvo nota alta en el medio de las diabluras de Yeremay para delirio de Riazor. El Dépor sigue agarrado con fuerza a la cornisa, a ver quién lo saca de ahí..