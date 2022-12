Riazor empuja para el desempate

Deportivo y Racing de Ferrol disputarán esta tarde (19.00 horas) el quinto partido desde que ambos se reencontraron en la misma categoría en la temporada 2020-21 y recuperaron el conocido como “Derbi de las rías”. La igualdad ha marcado esos cuatro enfrentamientos previos, con una victoria para cada uno y dos empates sin goles.

El Deportivo buscará desnivelar hoy el balance para no verse todavía más relegado de la zona alta de la clasificación y para ello se apoyará en el empuje de un Riazor que volverá a mostrar una gran entrada. En el partido contra el Córdoba alcanzó la segunda mejor asistencia del curso y fue el estadio de España con mejores cifras de aficionados en un tramo del calendario marcado por la ausencia de competición en Primera División debido al Mundial.

El club ha despachado una buena cantidad de entradas y la afición del Racing de Ferrol agotó las disponibles para la grada visitante, por lo que es probable que Riazor presente esta tarde la mejor entrada de la temporada.

Convertidos en rivales directos, Deportivo y Racing han protagonizado en estas dos últimas campañas duelos igualados. En el curso 2020-21 cada uno logró una victoria por la mínima en su estadio, pero los dos se quedaron lejos de las expectativas que se habían marcado al principio.

La temporada pasada no fue diferente y los dos encuentros entre ambos acabaron con empates sin goles. Ambos acabarían disputando un play off amargo en el que no conseguirían el salto de categoría que vuelven a buscar este año.

Parten con ventaja los ferrolanos, cuatro puntos por delante en la clasificación y recuperados de una crisis de resultados en la que ahora parecen sumidos los deportivistas.

El conjunto de Óscar Cano necesitará recuperar la fortaleza perdida en Riazor, de donde ya han volado bastantes puntos esta temporada. Los dos últimos compromisos en casa de los blanquiazules, contra Cultural y Córdoba, se saldaron con dos empates que han perjudicado a los deportivistas para mantener el ritmo de la cabeza de la clasificación. A eso hay que sumar la derrota del martes en Badajoz, que ha añadido más dudas alrededor del equipo en un momento delicado de la temporada y a la espera de que se abra el mercado de invierno. Otro tropiezo en Riazor dejaría ya muy tocadas las aspiraciones blanquiazules antes de alcanzar el ecuador de la competición.