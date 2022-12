Diego Villares, el “centrocampista total”

“Ya lo conocía, pero me sorprendió el impacto inmediato que tuvo en el equipo. Ese ritmo, esa positividad, ese deseo, esa hambre...”. Aún recuerda Rubén de la Barrera las primeras impresiones que le causó aquel joven de Vilalba que llevaba años en el Fabril, que jugaba dos peldaños por encima del resto en Tercera División y que muchos creían que ya se le había pasado el arroz. El Deportivo, con la billetera famélica y desplomándose camino del subsuelo del fútbol español, tuvo que rebuscar en el Fabril y tiró de dos chavales que ni eran ya sub 23, uno de ellos fue Diego Villares, que tuvo unos minutos en el partido ante el Coruxo y luego el técnico coruñés ya no fue capaz de sacarlo del once en los siguientes duelos hasta final de temporada.

Han pasado casi dos años y de todo en el Deportivo, pero De la Barrera reconoce el ardor de aquellos días en el 1-0 ante el Racing de Ferrol. Esa versión mejorada y evolucionada de sí mismo. “En esa acción es él 100%. Se activa, activa la presión, va de verdad, no por ir. Tiene muchísimos conceptos futbolísticos, más allá de su trato con la pelota, que también es muy bueno. Representa lo que se busca hoy en día en los centrocampistas. Tienen recorrido, hace distancias, controla espacios ampliados. Es un centrocampista total y su techo no está claramente en esta categoría”, asegura convencido el que fue el entrenador que le dio la alternativa en el primer equipo. “Es un futbolista que está donde siempre quiso estar y eso se nota. No va a ser efímero”. Rubén de la Barrera no niega que Villares, en su salto a Riazor, aprovechó “un momento y unas necesidades”, pero la decisión, el impacto y su perdurabilidad van más allá de una coyuntura. Tiene cualidades, se encontró en el lugar soñado y marca un precedente también de la gestión de la cantera y de aparcar las prisas en ese último paso. “Para mí la edad siempre ha sido muy relativa, cada persona tiene su tiempo. No por no jugar con el primer equipo con 18 o 19 años ya se ha agotado tu tiempo, no es así. Él es un ejemplo claro (debuta con 24) y su impacto es cada vez mayor. Quiero que se entienda bien y hay matices, pero para mí va a ser el siguiente Álex Bergantiños por todo lo que representa”, avisa. El ex del Fabril regresaba el domingo al once tras una inoportuna lesión en Copa ante el Guijuelo y justo cuando el trío Rubén Díez, Olabe e Isi Gómez le había hecho perder comba. La sanción del segundo le otorgó una oportunidad en esa nueva posición que Cano ha ideado para él. Y fue como si nunca se hubiese ido nunca. De la Barrera dibuja en su cabeza un escenario con otro tipo de encomiendas en el terreno de juego, pero cree que, por su inteligencia táctica, puede rendir también en esa demarcación y con tareas diferentes. “Es cierto que en un pivote de tres lo imaginamos más como ocho que como seis, unos metros más adelante, pero tampoco me sorprende nada que lo esté haciendo bien ahí. Tiene pies, es capaz de sacar la jugada siempre limpia y, claro, tiene capacidad para posicionarse bien en defensa, para hacer presiones altas y tiene llegada, gol, como se vio en el último partido”, contextualiza. Villares, en silencio, ha vuelto a impactar casi de la nada como hizo entonces con Rubén de la Barrera, ahora le queda a Óscar Cano decidir entre él y Olabe. Se coloca en el podio y acecha a Mario Soriano Aunque se encuentra en estos momentos en una fase de aclimatación a una posición más defensiva, Diego Villares ha sumado capacidad goleadora a sus prestaciones en el Dépor esta temporada. Su tanto ante el Racing de Ferrol es el tercero de esta campaña tras el logrado en Vigo ante el Celta B y el conseguido en A Coruña frente al Talavera. Los tres para abrir el marcador con dos victorias y un empate. Su logro del pasado domingo le coloca ya como el tercer realizador del equipo en este ejercicio por detrás de Quiles, que ha sumado seis, y de Mario Soriano, que ha transformado cuatro. Acecha de, esta manera, al madrileño, que hizo tres en septiembre y que redondeó sus números con el tanto de rebote ante el Algeciras. Por detrás, ya se encuentran Rubén Díez y Max Svensson con dos cada uno y Raúl Carnero y Yeremay Hernández con uno.