La canción Nos van a ver volver sonó el pasado fin de semana en el estadio de Riazor, en el partido entre el Deportivo y el Racing de Ferrol. Su autor, el cantante y compositor Arturo Coego, quiso plasmar en letra y música lo que para él significa el deportivismo. “La canción nació en junio tras el partido contra el Albacete. A mi lado estaba un chaval de 20 años llorando desconsolado. Fue el resorte que empezó este proyecto”, detalla.

Nacido en Monterroso (Lugo) y criado en Santiago, desde siempre ha defendido ese sentimiento blanquiazul que hoy todavía le lleva a ocupar su asiento en Riazor junto a su padre y su pareja. “El Dépor es un estado de ánimo. La resaca emocional que deja detrás es extrema”, reflexiona.

Así ha juntado sus dos pasiones: la música y el equipo coruñés. El artista, que residió algunas temporadas en Bristol, ha formado parte de bandas como Such as Mice o Glasgow, pero no fue hasta 2020 cuando lanzó el proyecto que lleva su apellido, COEGO, con el que publicó el EP El Norte y el single Confeti, carbón y nudos. “Hacer canciones es terapéutico”, declara, por eso no dudó en volver a componer cuando el Deportivo se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División. “En este caso me ha servido para transformar la frustración de junio en subidón para esta temporada. Nos van a ver volver remueve el trauma y libera toda esa rabia”, aclara.

En esta aventura musical ha contado con el productor Manuel Cabezalí, miembro de Havalina y músico de Zahara, con la que actualmente está girando. “Ha sido un sueño trabajar con él. Es un genio” , resume Arturo Coego, que insiste en que esta canción es “un proyecto hecho desde la humildad y desde algo tan simple como soñar que vamos a ir a mejor, es un deseo de felicidad colectiva, es un abrazo de gol al deportivismo”.

El tema, que fue grabado en el Observatorio Musical de Madrid, ya ha sonado en el estadio de Riazor ante la afición del Deportivo. Esa que, según el cantante, se merece una recompensa por todo lo vivido recientemente. “Los últimos años han sido traumáticos y esta afición ha demostrado resiliencia, es momento de creérnoslo, de asumir la realidad, aceptar el reto, arropar al equipo y disfrutar del regreso. Es cuestión de tiempo”, concluye.