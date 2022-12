El Dépor cuenta con Lucas, el Cádiz no sabe nada

El culebrón Lucas Pérez, que protagonizó la recta final del pasado mercado veraniego para el Deportivo, regresa con fuerza y lo hace con varias semanas de adelanto con respecto a la apertura de la ventana invernal de fichajes. Lo que no pudo ser en agosto cree Antonio Couceiro que sí se hará realidad en enero. Ese optimismo que transmite el presidente del Dépor, quien ayer llegó a aventurar que “el acuerdo podrá ser posible”, contrasta con el mensaje de tranquilidad y normalidad que llega desde Cádiz. Según fuentes del club andaluz, no han recibido ninguna llamada del Deportivo preguntando por Lucas ni ha habido ningún tipo de contacto al respecto, así que no hay negociación en marcha. Es más, consideran al coruñés un futbolista clave para el equipo amarillo, en plena lucha por la permanencia en Primera División, así que en principio no entra en sus planes que salga en enero, al tiempo que descartan con rotundidad la posibilidad de abrirle la puerta gratis. Si el Dépor lo quiere, tendrá que pagar un traspaso por Lucas, cuya llegada en enero desde Elche le costó al Cádiz un millón de euros.

A favor del club blanquiazul juega, según Couceiro, “la voluntad clara de venir por parte de Lucas y el esfuerzo económico que va a hacer para poder estar en el Deportivo”. Desde la plaza de Pontevedra tienen “la absoluta voluntad de tratar de llegar a un acuerdo”. “Haremos el esfuerzo que podamos realizar dentro de nuestros límites, porque todos los equipos tienen límites, y el Deportivo, en su situación actual, todavía más. En ese contexto trataremos de buscar un punto de encuentro con el Cádiz, que es quien tiene que tomar la decisión de liberar a Lucas para que venga al Deportivo. Habiendo esa voluntad por las partes, creo que será posible un punto de encuentro, pero tenemos que trabajar. Hay muchos días por delante”, argumentó el presidente del Dépor, que ya habla de “conversaciones abiertas” enfocadas a que la operación, esta vez, llegue a buen puerto: “Creo que el acuerdo podrá ser posible”. Dépor y Lucas se siguen esperando El pasado 2 de septiembre, tras el cierre del mercado veraniego sin que el Cádiz accediera a liberar a Lucas, el Deportivo agradeció públicamente al futbolista su “deportivismo” por poner todo de su parte por regresar a A Coruña. Entonces fue el secretario técnico, Carlos Rosende, y ayer le tocó al presidente, Antonio Couceiro, valorar la actitud colaboradora del delantero. “La relación con Lucas es absolutamente franca. Tanto la interlocución con él, como con su agente, es absolutamente fluida. Tenemos los puntos de encuentro absolutamente claros y ahora de lo que se trata es de buscar ese punto de encuentro para las tres partes, no solo para las dos, Lucas y el Dépor, sino que también ese punto de encuentro posibilite que el Cádiz pueda tomar la decisión”, analizó Couceiro. “Malentendido” de Vizcaíno sobre Villasuso La sartén por el mango la sigue teniendo el club andaluz, que busca reforzar su ataque en enero fichando a un delantero para complementar a Lucas, no para sustituirlo, porque en principio a quien quiere dar salida es a Álvaro Giménez. Su presidente, Manuel Vizcaíno, se quejó públicamente el pasado 5 de septiembre por cómo gestionó el Deportivo su interés por Lucas Pérez en verano, cuestionando que fuese el director general blanquiazul, David Villasuso, su interlocutor. Sobre ese tema, Couceiro aclaró ayer que “hubo un pequeño malentendido, una pequeña distorsión, porque el presidente del Cádiz interpretó que le llamaba un directivo, cuando realmente quien le estaba llamando era el director general, el equivalente a un consejero delegado que tiene las tareas de llevar a cabo las negociaciones por parte del consejo”. Narro e Isi, “dos ejemplos de la grandísima calidad” del plantel Los deportivistas Víctor Narro e Isi Gómez visitaron ayer el estadio de Riazor para participar en la presentación del acuerdo entre DIGI y el Deportivo por el que el operador de telecomunicaciones patrocina al equipo blanquiazul lo que resta de temporada y una más. Ángel Álvarez, en representación de DIGI, destacó los “valores compartidos” por la empresa y el club, como son “el compromiso y el afán de superación”. Antonio Couceiro, por su parte, mostró su satisfacción por contar con este nuevo patrocinador y, sobre esta operación, agradeció la labor realizada por el director de desarrollo de negocio del Deportivo, Massimo Benassi. El presidente, que solo accedió a contestar tres preguntas, señaló que la secretaría técnica está “analizando en profundidad cuál es la situación y las oportunidades que puedan presentarse en este mercado de invierno” con el objetivo de “complementar las debilidades que se puedan haber detectado”. En todo caso, está convencido de contar con “una plantilla de grandísima calidad”. “Tenemos aquí dos grandes ejemplos”, añadió en referencia a Narro e Isi antes de mostrar su optimismo sobre el posible retorno de Lucas Pérez en el mercado invernal.