La renovación de Quiles, sin novedad

La renovación de Quiles continúa en punto muerto. El delantero ya había advertido en una entrevista a mediados de noviembre con LA OPINIÓN que las negociaciones estaban paralizadas y desde entonces no se ha avanzado. Tampoco lo hará en las próximas semanas, ni siquiera durante el parón navideño, según avanzó ayer el propio delantero. “De momento no hay nada sobre la renovación ni creo que haya nada en Navidad por lo que hemos hablado”, afirmó Quiles tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de noviembre.

El club y el delantero no han encontrado todavía un punto de entendimiento para ampliar un contrato que acaba en junio del año que viene, aunque tiene un asterisco. En el caso de que el Deportivo logre el ascenso a Segunda División, Quiles ampliaría automáticamente su vinculación.

Ese es el gran deseo del jugador, dar el salto de categoría, y le encantaría que fuera en el conjunto blanquiazul, pero ambiciona jugar en Segunda. En ese contexto, las conversaciones para la renovación están paralizadas, pero la relación entre las dos partes es cordial, como se encargó de subrayar ayer el propio delantero.

“Se habló en su día, se paró y dijimos que se hablará, pero no creo que sea ahora en Navidades. Al final no se llegó a un acuerdo. El club defiende al club, yo defiendo lo mío, pero no significa que haya ningún enfado ni nada”, aseguró.

Quiles ha incrementado este año todavía más su influencia en el equipo debido a los pobres números del resto de delanteros. Gorka Santamaría apenas ha tenido participación y Svensson va poco a poco aumentando su aportación. El domingo contra el Racing de Ferrol marcó su segundo gol del curso.

Los tantos de Quiles se han convertido así en fundamentales para el Deportivo después de un inicio titubeante. Desplazado de la zona del campo en el que siempre mostró su mejor rendimiento, Óscar Cano decidió devolverlo a la banda derecha y el delantero ha vuelto a ser decisivo en el tramo reciente del campeonato a la espera de una posible renovación.