El capitán Gómez Franco, soldado del Deportivo en el Alfonso Murube de Ceuta

Coruñés “de Os Mallos de toda la vida” y aficionado blanquiazul “desde crío”, Juan José Gómez Franco creció jugando al fútbol de portero en el Vioño y viendo al Dépor cada domingo en Riazor hasta que por motivos laborales tuvo que hacer las maletas con 19 años. Ahora tiene 31 y desde 2016 está destinado en Ceuta, donde es oficial del Ejército de Tierra, capitán de la Legión. Cuando llegó a la ciudad autónoma siguió practicando su deporte favorito en el Atlético Muralla y luego en el Ceuta, que “estaba en Tercera”. “Estuve entrenando con ellos cinco meses. No fiché por el Ceuta por la disponibilidad de los militares, que no me permitía compatibilizar”, recuerda.

El Deportivo, en avión a Sevilla, en bus a Algeciras y luego en barco a Ceuta Seis años después, aquel modesto club que le abrió las puertas se enfrentará a su Dépor en Primera RFEF, la tercera categoría nacional, algo inimaginable entonces. El domingo estará en el Alfonso Murube junto a su mujer, Marta, y su hija de 15 meses, Mara, para vivir una “situación rocambolesca, casi de ficción” para él.“No voy a dar crédito a lo que estaré viendo. Estar en Ceuta, viendo a mi Dépor competir en Primera RFEF contra un equipo con el que yo entrené, para mí va a ser surrealista. No tengo en perspectiva volver pronto pero me siento muy coruñés y una de las cosas que más echo de menos es poder seguir in situ al Dépor”, confiesa el capitán Gómez Franco, soldado blanquiazul en el Alfonso Murube.