Óscar Cano analizó esta mañana cómo afronta el Dépor su último partido del año, el del domingo a las 12.00 horas en el Alfonso Murube de Ceuta, el desplazamiento más largo de la temporada. “Es el viaje más extraño pero no quiero ni media excusa. No nos podemos quejar”, apuntó el andaluz. “El Ceuta merece más puntos de los que lleva. Sus últimos resultados dicen que hay un despertar. Están en su mejor momento”, advirtió el técnico del Deportivo.

El “nefasto” partido de Badajoz todavía está reciente en la memoria del Deportivo y eso, según Cano, debe servir de lección para salir a tope de concentración, motivación y activación. “No ha pasado mucho tiempo del partido de Badajoz. Nos tiene que mantener alerta”, afirmó esta mañana el técnico del Deportivo, que pierde a Isi Gómez por lesión y deja fuera de la lista a Alberto Retuerta y Pablo Brea.

Entre los nombres propios a los que se refirió, el entrenador elogió la aportación de Rubén Díez. “Le falta físico, si no, hubiese estado en Catar o hubiera que fusilar a Luis Enrique por no habérselo llevado”, argumentó Cano, que también habló de la posible incorporación de Lucas Pérez. “No manejo información relacionada con negociaciones. No soy ni optimista ni pesimista, son cosas que llevan los que tienen que llevarlas dentro del club. Ahora mismo Lucas o cualquier otro jugador no está dentro de mi radar porque tenemos un compromiso muy importante que sea llama Ceuta. El presidente se ha manifestado con claridad, y vamos a ver”, señaló sobre el optimismo de Antonio Couceiro sobre el retorno del delantero coruñés. En cualquiera caso, “tampoco va a haber muchas incorporaciones, el equipo está bien”.