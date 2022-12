Los lazos mundialistas de Pablo Martínez

Pablo Martínez sigue con especial atención el desarrollo del Mundial 2022, del que ya solo quedan por disputarse dos de los 64 encuentros programados. “Estoy mirando todos los partidos. Me encanta”, asegura el central del Dépor. Le atrae mucho la competición no solo desde el punto de vista deportivo, sino también por sus lazos afectivos. En primer lugar, hacia Francia y España, por razones obvias. “A mí me vale perfectamente que gane [el Mundial] uno de los dos porque soy mitad y mitad. Que gane Francia o España será la misma alegría para mí”, afirmó el galo de ascendencia española en una entrevista a LA OPINIÓN anterior a la eliminación de la Roja .

Pablo Martínez: “Yo no soy mentiroso, cuando entro en el campo es para darlo todo” Ahora el camino ya está mucho más despejado. Solo Argentina y Francia aspiran al título, por el que lucharán en la final del domingo. Si lo conquistan sus compatriotas, Martínez se alegrará doblemente por la participación de Youssouf Fofana, con el que coincidió en el Estrasburgo en la temporada 2018-19. El centrocampista del Mónaco es ya el único superviviente en Catar de los excompañeros del deportivista con presencia en el Mundial. Antes cayeron el serbio Stefan Mitrovic, con el que formó pareja de centrales también en el Estrasburgo, y el camerunés Karl Toko Ekambi, junto al que defendió la camiseta del Angers en la campaña 2016-17. Bryan Mbeumo, también camerunés y con pasado en el fútbol francés, es otro de los “amigos” mundialistas de Pablo Martínez. “Son personas con las que he jugado. Siempre los sigo. Nos mandamos mensajes. Estoy viendo los partidos desde fuera pero apoyando a los amigos”, relata el veterano defensa blanquiazul, al que ya solo le queda en liza su compatriota Fofana, nada más y nada menos que a un solo partido, la final, de levantar la Copa del Mundo. Pablo Martínez, Stefan Mitrovic y el propio Youssouf Fofana conquistaron juntos en 2019 la Copa de la Liga francesa con el Estrasburgo, uno de los muchos clubes galos en los que militó el central blanquiazul, de vuelta a España a sus 33 años para tratar de ayudar al Deportivo con su experiencia y su carácter ganador a cumplir el objetivo de regresar al fútbol profesional.