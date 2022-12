El Dépor, a Ceuta con la lección aprendida

El largo viaje hasta llegar a África continental —avión a Sevilla, autobús a Algeciras y barco a Ceuta— es un circunstancia que en ningún caso puede acabar convirtiéndose en un hándicap para el Deportivo a la hora de encarar mañana (12.00 horas) su último encuentro del año, un partido trampa también por la aparente debilidad del rival, colista a diez puntos de la zona de salvación. “Es un viaje más extraño pero no quiero ni media excusa. No nos podemos quejar”, zanjó ayer Óscar Cano, que recordó el “nefasto” desempeño de su equipo en Badajoz para que sirva de lección de cara al duelo de mañana en el estadio Alfonso Murube. “No ha pasado mucho tiempo del partido de Badajoz. Nos tiene que mantener alerta”, apuntó el andaluz.

Confía plenamente en la capacidad de sus jugadores para mantener a tope los niveles de concentración, motivación y activación para no llevarse ninguna sorpresa en el campo de un rival modesto, pero que está en línea ascendente tras sus últimos resultados: victoria en casa contra el Sanse (3-1) y empate a domicilio en Linares (2-2). “El Ceuta merece más puntos de los que lleva. Sus últimos resultados dicen que hay un despertar. Están en su mejor momento”, advirtió el técnico blanquiazul tras dirigir en Abegondo la última sesión antes de iniciar el largo viaje a tierras africanas. A primera hora de esta tarde (14.30 horas), en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios del Sevilla Fútbol Club, ultimará la preparación del choque con un último entrenamiento.

Allí no estará Isi Gómez, baja por unas molestias en los isquiotibiales, ni tampoco Pablo Brea y Alberto Retuerta, fuera de la lista por decisión técnica. La lesión de Isi no es grave, pero con el parón invernal a la vuelta de la esquina el cuerpo técnico ha preferido darle descanso para no correr riesgos: “Si hubiese que forzar, habría forzado, pero consideramos que no es positivo hacerlo porque estamos ante una etapa en la que vienen vacaciones y no quisiera que se fuese a casa ningún jugador lesionado y que se pueda agravar, al no poder tratarlo de la manera que conviene”.

En cambio, regresan a la convocatoria Mario Soriano y Roberto Olabe, que se perdieron por sanción el duelo del pasado fin de semana en Riazor contra el Racing de Ferrol. Sin Isi para Ceuta, en el centro del campo formarán Olabe, Villares y Rubén Díez, a quien Cano dedicó ayer elogios: “Le falta físico; si no, hubiese estado en Catar o hubiera que fusilar a Luis Enrique por no habérselo llevado”, señaló sobre el talentoso centrocampista aragonés, uno de los más destacados en el triunfo de la pasada jornada.