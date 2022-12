Si el Dépor necesita desde hace tiempo un milagro para ascender, el tiempo acabará recordando que gran parte de la mano divina, del empuje celestial llegó en una mañana de diciembre en Ceuta. 104 minutos de juego, un virus estomacal rondando el vestuario coruñés, infinidad de ocasiones locales, otros tantos saques de esquina, mil rechaces de cabeza, unas cuantas manos de Mackay, un gol salvado bajo palos, un tanto fantasma, varias jugadas polémicas, una roja a Narro y mil marcapasos que saltaron por los aires en el escenario más insospechado. El equipo coruñés, con el traje numantino e incapaz de tener la pelota y dejar de sufrir, sale con los tres puntos de Ceuta y se coloca a solo cuatro de la cabeza cuando baja el telón de 2022 y llega el mercado de invierno. Un ejercicio de supervivencia semana a semana.

Justo el día de la final del Mundial y como si fuera una metáfora de su realidad y de lo que iba a tener que sudar, bregar y esforzarse, el Dépor llegaba a pie subiendo una cuesta al estadio del colista. Era un calentamiento más de ese ejercicio de resistencia que tuvo que afrontar para sobrevivir a una de las peores sensaciones de agobio de toda la temporada. Quizás por el virus o atisbando esas baterías antiaéreas que iba necesitar, Óscar Cano esta vez sí se animó a hacer un cambio inesperado en su once. Ya entraba Olabe por la lesión de Isi Gómez y Mario Soriano recuperaba su sitio en la banda izquierda, las modificaciones no se quedaban ahí. Jaime le arrebataba su sitio a Lapeña, reeditaba su sociedad con Pablo Martínez. Era la primera vez que el ex del Castellón era suplente por decisión técnica desde su llegada hace año y medio.

Los primeros compases fueron un anuncio de lo que vendría. A los dos minutos el Ceuta ya había dispuesto de dos saques de esquina y de un disparo cruzado que se había paseado por el área sin que entrase. El primer milagro. Uno de muchos que vendrían. Era tan solo el inicio, pero el equipo coruñés ya empezaba a no ser capaz de ver la luz del día. Eso sí, en el medio de los sudores continuos, tenía claro que debía resistir y aprovechar su mayor calidad arriba y los regalos de un colista que está en esa situación por algo. Pronto pudo ir al punto de recogida.

Casi en la primera incursión blanquiazul un centro tierno y a media altura de Antoñito generó varias disputas en el área local y en una Svensson se adelantó al defensa, que ya se disponía a despejar sin temer nada a su espalda. El resultado fue que cargó en la pierna del ariete blanquiazul. 0-1, minuto 5. Quiles no fallaba de penalti y el Dépor era la máxima expresión de la efectividad.

El Ceuta no cejó desde entonces en su empeño de apretar, de insistir, de generar una incomodidad extrema en el conjunto coruñés. Fue encomiable, dará muchos sustos esta campaña. El Dépor sabía a lo que venía, le reforzaba el resultado y, aunque concedía infinidad de saques de esquina y de faltas frontales y laterales, siempre había una pierna, una cabeza o una mano de Mackay para abortar el peligro. Agotador. Hubiera vivido mejor teniendo un poco de balón, era incapaz. Solo seguía a flote.

Y a la segunda que tuvo, también la metió. Villares, como si el tiempo no hubiese pasado, calcó la jugada de la semana pasada ante el Racing de Ferrol. Vio al defensa dudar en la salida, fue a presionarle, le robó la cartera y batió al meta, aunque esta vez por el primer palo. 0-2, minuto 24. El Dépor, diana tras diana, veía todo el sudor justificado.

Tras el primer aturdimiento de los dos batacazos, el Ceuta volvió a la carga, quizás con más fuerza que nunca. Hubo mil despejes, un gol fantasma, un paradón de Mackay antes del descanso. No había tregua, al menos llegaba ese momento de asueto y el marcador sin moverse.

Cano sentó a un agotado Rubén Díez en el descanso. Casi marca un gol en el minuto 39, pero sin él el equipo coruñés pierde sobre todo fútbol. Justo lo que quería lograr dando entrada a Narro y fijando un poco más en la creación a Mario Soriano. Dio igual. Los coruñeses, ante un Ceuta incombustible, no pudo llevar en ningún momento el partido a donde quería, domar a su rival. Los locales apretaban, arremetían y el Dépor se hundía y se hundía en su área hasta parecer un ahogado buscando la superficie.

Tanto fue, tanto lo intentó el colista que en una jugada, finalmente, obtuvo el premio. Otra mala salida de un desastroso Raúl Carnero, al que superó su par por la derecha, y el centro llegó al borde del área a un solitario Adri Cuevas, que solo tuvo que embocar. 1-2, minuto 56. Quedaba más de media hora y el Dépor desfilaba hacia el matadero. Era insufrible.

Unos minutos después se le heló el corazón del deportivismo el corazón cuando vio caer a Villares sobre su cabeza tras una disputa de un balón aéreo. Se quedó todo tendido, al menos movía las piernas, mientras solicitaban la asistencia y un collarín. Logró, finalmente, levantarse por su propio pie para alivio de todos. El duelo estuvo detenido varios minutos con la amenaza latente de un largo descuento, sirvió también para desconectar un tanto al Ceuta y reactivar a un Dépor diésel.

Fue un tiempo de cierta bandera blanca que no se respetó evidentemente en los minutos finales. Pablo Martínez se vistió de héroe para sacar un gol bajo palos, hubo reclamación de un penalti en el descuento, Mackay salió al campo de batalla en cada balón colgado, los remates del Ceuta se iban milagrosamente fuera. Todo mientras subía la tensión, Narro se iba a la calle y la Guardia Civil aparecía para apaciguar en torno a los banquillos. El Dépor siempre ofrece sorpresas, aunque los ojos del deportivismo lleven tiempo siendo flexibles ante lo que ven. Se va 2022 y el equipo coruñés sigue vivo, que no es poco.