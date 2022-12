El blindaje a domicilio del Deportivo, a prueba

El Deportivo visita este mediodía (12.00 horas) al colista de su grupo en estado de alerta. El técnico blanquiazul, Óscar Cano, no quiere ningún tipo de confianza contra el Ceuta, y más después de lo que ocurrió la semana pasada contra el Badajoz. El contexto es parecido, una salida en apariencia asequible a un conjunto de la zona baja de la clasificación después de una buena actuación en Riazor, pero del Nuevo Vivero el equipo deportivista se marchó con la imagen por los suelos.

Los blanquiazules necesitarán de la solvencia que han empleado a domicilio para cerrar el año de la mejor manera y tratarán de aprovechar la solidez que han mostrado defensivamente lejos de Riazor. El Deportivo es el conjunto del grupo que menos goles encaja como visitante (4), pero le ha costado traducirlo en victorias.

Enfrente estará un rival que, a pesar de su delicada situación en la tabla, se muestra atrevido en su estadio. Ha disputado siete partidos como local y ha marcado en todos menos en uno, aunque solo ha conseguido ganar en uno.

El Deportivo ha consolidado su mejoría en parte gracias a su evolución defensiva. Más ordenado, el conjunto blanquiazul trata de minimizar los contragolpes que tanto le castigaban. “No sólo no nos hacen goles, prácticamente no nos tiran a portería”, proclamó orgulloso Cano después de la victoria contra el Racing de Ferrol.

La pareja Lapeña-Pablo Martínez se ha convertido en la preferida del técnico, pero éste insiste en que la defensa es tarea de todos. “Esto tiene que ver con una serie de diques. Veía en la playa que han levantado un muro de arena... nosotros vamos poniendo muros para que la gente entienda que esto no depende solo de los centrales. Si el agua entra por todos lados, aunque traigas a Van Dijk... Este equipo, que no es especialmente bueno en los duelos defensivos, hay que elegir y poner en práctica un tipo de defensa como la que estamos implementando. Sabiendo que no podemos dejar solo en uno contra uno a nadie”, añadió acerca de su trabajo reciente en la defensa.

Lapeña y Pablo Martínez se perfilan este mediodía de nuevo como la pareja titular de centrales, pero el resto de la zaga también ha sido prácticamente inamovible para Cano. Antoñito se ha mantenido como lateral derecho pese a sus dudas y los problemas físicos que ha arrastrado, mientras que Raúl Carnero no tiene competencia. Retuerta, el otro lateral izquierdo no ha ido ni siquiera convocado.