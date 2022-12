El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, reconoció la mala imagen que dejó el equipo en Ceuta y que el rival fue superior. El técnico blanquiazul, sin embargo, puntualizó que la expedición deportivista viajó condicionada por un “virus” que les impidió competir en igualdad. “Ellos han sido muy superiores desde que empezó el partido. Pero hubo varios jugadores con vómitos que han entrado... yo con medicación. Es un virus que trajimos desde A Coruña y nos ha mermado. Había pesadez, teníamos cara de muertos... lo positivo es que pusimos el partido de cara pronto y el desacierto de ellos en el área... Han sido merecedores de la victoria, pero esto es el fútbol”, reflexionó Cano.

“No hemos merecido ganar. Ha habido muchos jugadores con problemas. A Rubén [Díez] lo tuvimos que sustituir, Max [Svensson] no estaba para jugar, Kuki estaba fatal, lo de Villares luego con el cuello... La sensación es un malestar estomacal fuerte y la verdad es que una sensación de pesadez enorme. Hemos sumado tres puntos más en un campo donde a medida que vaya avanzando la temporada no ganarán muchos”, añadió el entrenador deportivista.

La victoria coloca al Deportivo a cuatro puntos del liderato y comprime la zona alta de la clasificación antes del paréntesis navideño de la competición. “Siempre tenemos que sumar. Porque somos el Dépor y hay máxima ambición. Otras veces jugábamos para que no se alejaran. Sentíamos que los equipos que iban por delante ganaban todo. Pero dado los resultados de ayer, sobre todo el del Córdoba, era obligación ganar”, reconoció. “Era la primera oportunidad factible para recortar puntos. Hace doce días estábamos a diez y nos vamos a vacaciones a cuatro. Estoy satisfecho con los números, aunque hay que corregir muchas cosas fuera de casa para ser fiable. Y para eso está el cuerpo técnico, los chicos, el mercado... Y trataremos de hacer la mejor de las segundas vueltas”, apuntó Óscar Cano.

Precisamente hacia el mercado se dirige ahora la mirada del club. Cano, como ya hiciera semanas atrás, subrayó que llegarán refuerzos. “Espero que se pueda mejorar el equipo. Es un buen equipo y estamos en números buenos, pero sí que veo que sobre todo fuera de casa podemos hacer algo más. Y hace falta otro perfil de jugador. Cuando ellos han hecho el gol y nos hemos puesto a defender, hemos tenido dos o tres contras que podían darnos tranquilidad. Ese tipo de cosas que pasan inadvertidas porque ganamos, para mí no. Tenemos que dar más. Confío en que podamos optimizar los recursos. Hay muchos recursos latentes que con la inclusión de un jugador se pueden optimizar”, razonó acerca del perfil de futbolista que la dirección deportiva buscará incorporar en las próximas semanas para reforzar al equipo de cara al segundo tramo de la temporada.

La llegada de Lucas Pérez

“Es un tema que no me pertenece. Todos queremos que vengan los mejores, pero son temas que no me competen y no puedo decir nada porque es jugador del Cádiz. Los partidos se ponen feos y buscamos ese tipo de perfiles que nos permitan atacar mejor, quedarnos de pie en algunos puestos... otra condición para defender mejor este tipo de resultados”, indicó Cano sobre el fichaje de Lucas Pérez.