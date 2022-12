Irene Ferreras: “Estamos donde nos merecemos”

Irene Ferreras (Fuenlabrada, 1989) hace un “balance muy positivo” de estos primeros meses desde su llegada al Deportivo Abanca, que solo sufrió dos derrotas ligueras a sus órdenes. El equipo despedirá el año en la segunda plaza de la Primera Federación Futfem a un solo punto del Eibar, que el pasado fin de semana aprovechó el tropiezo blanquiazul (1-1) sobre el césped sintético del colista, el Juan Grande, para arrebatarle el liderato.

El sábado iban ganando y les acabaron empatando en el 77. ¿Sobraron esos 13 minutos o les faltó algo?

No es que sobrara tiempo, es que quizá no supimos imponer nuestro juego el tiempo suficiente. Demasiados minutos nos vimos en un contexto de defender el resultado y, si te pones en esa situación, debe ser mucho más tarde.

¿Le queda esa espina clavada por no acabar el año en lo más alto?

Bueno, todo es según se mire. Yo estoy muy tranquila. Justo después del partido estás fastidiada, porque sabías que tenías en tu mano irte líder, pero también sabiendo que la diferencia es mínima y que a la vuelta de Navidad el equipo va a tener que seguir respondiendo y mejorando sus prestaciones porque, si no, no te va a valer estar ahora primero, segundo o tercero si quieres estar realmente a final de temporada donde queremos estar. Hay que mantener esa tranquilidad, estar ahí, enganchados, y que sigamos teniendo a la gente cerca, que aprovechemos buenas dinámicas y que sigamos aprendiendo de cada experiencia.

El empate contra el Eibar en Abegondo, el autogol contra el Barça B, ahora ese 1-1 en Canarias… ¿cree que el Dépor Abanca merecería llevar algún punto más?

Sinceramente, no quiero pensar eso. Al final, si uno entra en ese discurso, se exime de responsabilidades. Creo que el fútbol a veces te da, a veces te quita, y eso se equilibra a lo largo de una temporada, o a lo mejor a lo largo de una carrera deportiva. El caso es que hay que seguir, hay que soportar los golpes. Creo que estamos donde nos merecemos y creo que hay margen de mejora. El balance es muy positivo. Somos ambiciosos y ojalá hubiéramos firmado algún punto más pero yo hago la lectura de que desde que llegué perdimos dos partidos, más el del Eibar en pretemporada. Quitando un día [el del 4-0 en Cáceres], el equipo ha dado la cara en todas las jornadas. Es un buen motivo para confiar, para seguir trabajando, insistiendo en lo que creemos y darle continuidad a esto.

¿Qué nota le pone a su equipo?

(Risas) No soy muy de notas. El balance general es positivo. No creo que hayamos estado perfectas, pero lo hemos hecho bastante bien. Dentro de tu exigencia del día a día, y que yo saco defectos de todo, porque soy así, luego cuando miro las cosas en perspectiva sí que creo que el equipo ha respondido, ya más allá de lo que ha mostrado compitiendo. El día a día, que a mí me dice mucho también, me hace ser optimista.

¿Siente que sus jugadoras son ahora mejores que cuando llegó?

Siendo objetiva, diría que sí. Es verdad que cada proceso es diferente. Con algunas puede ser más visible que con otras, incluso en algunas el cambio se nota muy rápido y en otras cuesta más, porque cada una aprendemos de una manera y cada una traemos nuestro equipaje anterior. Sí que creo que el feedback es positivo. Estoy viendo cosas que me gustan, y mucho, de muchas jugadoras. También está en mi exigencia detectar a qué futbolistas a nivel individual no estoy pudiendo ayudar tanto y ponerme el reto de intentar hacerlo mejor porque para mí, mi trabajo, además de querer lograr objetivos colectivos, también es dejar una huella y sentir que el tiempo que ha invertido una jugadora junto a ti le ha servido de algo en su vida.

Hay siete equipos en un margen de solo cuatro puntos, ¿identifica quiénes serán los rivales por esa primera plaza de ascenso directo?

Sinceramente, cuando inicio el proyecto mi objetivo es intentar entrar en puestos de play off porque entiendo que en una competición nueva, con tantos equipos que pueden ser llamados al posible ascenso, pues iba a ser muy difícil. Entonces, nos vemos con una posibilidad real de poder estar ahí pero sabiendo que hay que estar prácticamente perfecto porque cada partido entraña una dificultad tremenda. No sabría decir exactamente qué equipos pueden estar peleando el liderato, sí que me gustaría que el Dépor Abanca estuviera ahí, pero también digo que si en algún momento nos descolgamos un poco, no va a ser motivo de perder los papeles. Yo tengo esa tranquilidad de que los objetivos que nos hemos marcado en un principio a día de hoy van por buen camino. ¿Quién sabe? Si a final tenemos la posibilidad de estar luchando por el liderato, genial; si no, vamos a pelear hasta el final por conseguir nuestra plaza en el play off y llegar con el equipo lo mejor preparado posible al final, porque ahí es donde se van a decidir las cosas. Por madurez en la plantilla diría Eibar, por estabilidad del proyecto diría Osasuna y Granada, pero también por talento, modelo de juego e ilusión el Dépor Abanca también se merece estar ahí.

¿Cree que su equipo está rindiendo por encima de las expectativas?

No. Es que la palabra expectativa intenté eliminarla del vocabulario de la plantilla, porque merma cuando no tienes la capacidad de soportarla. Y como llegaba a un sitio en el que no conocía todavía a mis jugadoras ni su capacidad para soportar cierta presión, desde un primer momento nos hemos focalizado en ese presente, en ese día a día, en esa tarea, en ese mejorar cada pequeño detalle intentando plasmarlo en el campo. Si eso nos lleva a estar arriba, a poder cumplir nuestro objetivo, que siempre ha sido merecer ascender, más allá de cuántos puntos hagamos, o de que lo hagamos siendo primeras o quintas, pues bienvenido sea. Nos tomamos el hecho de estar ahí como ese refuerzo al trabajo, esa credibilidad de que podemos ser ambiciosas, pero sin volvernos locas.

El Dépor Abanca es el más fuerte como local, pero fuera solo ha sumado seis puntos en seis salidas.

Por supuesto que es un objetivo de mejora ser más fiables fuera. Lo dice la estadística y ya está, no hay más vuelta de hoja. Para el regreso de Navidad va a ser un objetivo intentar sumar más puntos fuera, sabiendo la dificultad, y sobre todo mantener lo que hemos hecho bien y seguir siendo fuertes en casa.

¿Qué le pide en su carta a los Reyes Magos de cara al mercado?

(Risas) Bueno, estamos valorando posibles opciones. Creo que tengo una plantilla muy equilibrada. Quizá un poco el hándicap que nos limita más y es visible es no tener una jugadora zurda en el lateral izquierdo. Hasta el momento Samara está cumpliendo con creces y cuando ha tenido que jugar Patri lo ha hecho muy bien también. Siempre que se pueda mejorar o ayudar al equipo a tener alguna alternativa más y sea interesante, adelante. Pero no me vuelve loca, la verdad. Yo estoy muy centrada en las que tengo. Creo que es muy importante preservar el clima y el ecosistema que se ha creado y no fichar por fichar. Lo que le pido a los Reyes es que consigamos que todas estén disponibles el máximo tiempo posible porque creo que las que están son las que nos pueden llevar a conseguir los objetivos.

Después de estos meses, ¿siente que acertó al fichar por el Dépor?

Sin duda. Soy muy transparente, se me notan las cosas. Lo digo de corazón: siento que estoy donde tengo que estar. Ojalá esté aquí tiempo porque eso significará que las cosas están saliendo bien. Me apetece construir algo a largo y medio plazo. Siento que encajo, que se valora mi trabajo, que el club me cuida y que las chicas valoran lo que se está haciendo. Siento que acerté porque lo estoy disfrutando.