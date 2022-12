El equipo trae un déficit desde la etapa de Borja Jiménez, de ahí la decisión del relevo en el banquillo. Los números no daban y las sensaciones no eran buenas. Hubo el cambio de entrenador y con Óscar Cano se retomaron los números positivos, los resultados, pero las sensaciones son muy cambiantes. De jugar muy bien y ser dominador en casa en los últimos partidos, como contra el Córdoba o el Racing de Ferrol, el equipo pasa a hacer un juego muy pobre como visitante a pesar de los buenos resultados en algunos partidos a domicilio.

A nivel de puntuación el equipo ha mejorado pero en cuanto a las sensaciones que transmite es dar una de cal y otra de arena. Ves un partido del Deportivo y parece que es un candidato al ascenso directo y luego ves otro y hay mucho que mejorar.

Sí hace falta algún retoque en la plantilla en el mercado de enero. El equipo sigue sufriendo el acoso y derribo de los rivales con centros laterales y remates, y ahí defensivamente muestra las mismas debilidades que lleva mostrando año y pico. Por eso no estaría de más reforzar la posición de central, aunque creo que no lo van a hacer.

Arriba, en punta, necesita un futbolista que además de la pelea y el trabajo que aporta Svensson, tenga más influencia a nivel de goles, porque si no, dependemos demasiado de lo que haga Quiles. Lleva siete y ojalá meta once más, pero es que esos goles no le van a llegar al Dépor si no suman los de alrededor: Gorka, Svensson, Isi… A Quiles le hace falta un compañero de viaje para que el equipo marque esos más de 30 goles que tiene que hacer en la segunda vuelta.

Creo que de cara al mercado invernal la baza desde el club la van a centrar en ese punta pero el Deportivo está falto también de un relevo en el círculo central y de la posibilidad de tener un lateral izquierdo que aumente las posibilidades del equipo cuando Raúl, por cansancio o sanción, no juegue, porque si no, la alternativa para ese puesto sigue siendo Narro, visto que Retuerta no cuenta absolutamente para nada.