Los artífices del título olvidado del Dépor

El primer once del Deportivo que conquistó un título nacional no fue el que inició en el Santiago Bernabéu la final de la Copa del Rey de 1995 ante el Valencia, como se creía hasta ahora, sino el que derrotó al Vigo en el Parque de Riazor para ganar la Copa España de 1912. Es la tesis que defiende el club y que argumenta ante la Real Federación Española de Fútbol para que reconozca oficialmente ese título como el séptimo de su historia, el primero en realidad. Ese hallazgo de Rubén Ventureira, el autor del libro De la Sala Calvet al título olvidado, eleva a la categoría de leyendas blanquiazules a los once protagonistas de aquella victoria. Entonces no eran conscientes, pero hicieron historia. Estos son, uno a uno, los artífices de aquel hito. Desde la portería, con José de Llano Martín bajo palos, hasta la delantera liderada por Virgilio Rodríguez Rincón, el autor del cuarto y definitivo gol contra el Vigo (4-3).

José de Llano Martín, portero. Desde 1908 figura como centrocampista en las alineaciones, pero en 1910 enferma el guardameta titular y De Llano se sitúa bajo palos. Coquetea con el eterno rival, el Coruña, cuya camiseta defiende un par de años, pero regresa al Dépor justo a tiempo para jugar y ganar la final de la Copa España, su último partido con el equipo blanquiazul.

Desde 1908 figura como centrocampista en las alineaciones, pero en 1910 enferma el guardameta titular y De Llano se sitúa bajo palos. Coquetea con el eterno rival, el Coruña, cuya camiseta defiende un par de años, pero regresa al Dépor justo a tiempo para jugar y ganar la final de la Copa España, su último partido con el equipo blanquiazul. Joaquín Yarza, defensa. Con el Madrid FC, actualmente Real Madrid, logra tres Copas del Rey (1905, 1906 y 1907). Luego juega en el Vigo y el Pontevedra, entre otros equipos, hasta que en 1910 llega por primera vez a A Coruña, pero regresa a Madrid. En 1912 vuelve para triunfar con el Dépor. Empieza la final de la Copa España como defensa pero luego pasa al ataque y juega un papel decisivo en la remontada coruñesa ante el Vigo.

Con el Madrid FC, actualmente Real Madrid, logra tres Copas del Rey (1905, 1906 y 1907). Luego juega en el Vigo y el Pontevedra, entre otros equipos, hasta que en 1910 llega por primera vez a A Coruña, pero regresa a Madrid. En 1912 vuelve para triunfar con el Dépor. Empieza la final de la Copa España como defensa pero luego pasa al ataque y juega un papel decisivo en la remontada coruñesa ante el Vigo. Manuel Fernández Méndez, defensa. Ficha por el Deportivo procedente del Everton. Al año siguiente de conquistar la Copa España juega en el Galicia, equipo coruñés, y también en el Deportivo Auténtico. Figura como Manolito en algunas alineaciones con el Dépor, las últimas documentadas de 1916. Ramón Portela Valdomir, centrocampista. En 1909 llega a coincidir en la alineación del Deportivo con sus hermanos mayores, Rogelio y Antonio. En 1914 pasa a ser el capitán blanquiazul. No solo jugaba en la línea medular. También solía actuar de delantero.

En 1909 llega a coincidir en la alineación del Deportivo con sus hermanos mayores, Rogelio y Antonio. En 1914 pasa a ser el capitán blanquiazul. No solo jugaba en la línea medular. También solía actuar de delantero. Manuel Álvarez López, centrocampista. Con 17 años forma en el primer once de la historia del Deportivo de la Sala Calvet. Es el segundo capitán en la historia del club, función que desempeña desde 1909. Triunfa de blanquiazul entre 1906 y 1913 antes de emigrar a Cuba, donde se convierte en la figura del Deportivo Hispano, de La Habana. En 1919 regresa a A Coruña para volver a jugar en el Dépor hasta finales de ese año.

Con 17 años forma en el primer once de la historia del Deportivo de la Sala Calvet. Es el segundo capitán en la historia del club, función que desempeña desde 1909. Triunfa de blanquiazul entre 1906 y 1913 antes de emigrar a Cuba, donde se convierte en la figura del Deportivo Hispano, de La Habana. En 1919 regresa a A Coruña para volver a jugar en el Dépor hasta finales de ese año. Antonio Catoira Moral, centrocampista. Juega en el Deportivo de 1911 a 1914, con algún breve paréntesis en las filas del María Pita, con el que compite el 29 de septiembre de 1912, apenas tres semanas después de ganar la Copa España con el Dépor. En sus inicios actúa como delantero, luego pasa al medio del campo y acaba como defensa. Su final es trágico. Se suicida con un revólver el 4 de febrero de 1915. El Dépor reclama a la RFEF que reconozca la Copa España de 1912 como su séptimo título Manuel Barreiro, ‘Guasón’, delantero. Marca uno de los goles blanquiazules en la final de la Copa España. Debuta con el Deportivo un año antes, en el verano de 1911. Forma como interior izquierdo en la línea de delanteros y destaca por su olfato de gol, sobre todo en las citas más trascendentales.

Marca uno de los goles blanquiazules en la final de la Copa España. Debuta con el Deportivo un año antes, en el verano de 1911. Forma como interior izquierdo en la línea de delanteros y destaca por su olfato de gol, sobre todo en las citas más trascendentales. Francisco Macho Colsa, delantero. Pasó por el Marineda y el María Pita antes de fichar por el Deportivo. Más conocido futbolísticamente como Paco Macho, debuta de blanquiazul en 1911, aunque es socio de la Sala Calvet desde 1908. Tiene 19 años cuando gana la Copa España. Luego defiende las camisetas del María Pita y el Coruña hasta que decide retirarse del fútbol en 1916 por motivos laborales. Sin embargo, regresa al Dépor en 1918 como capitán y sigue jugando hasta 1920.

Pasó por el Marineda y el María Pita antes de fichar por el Deportivo. Más conocido futbolísticamente como Paco Macho, debuta de blanquiazul en 1911, aunque es socio de la Sala Calvet desde 1908. Tiene 19 años cuando gana la Copa España. Luego defiende las camisetas del María Pita y el Coruña hasta que decide retirarse del fútbol en 1916 por motivos laborales. Sin embargo, regresa al Dépor en 1918 como capitán y sigue jugando hasta 1920. Jorge Parra Fernández, delantero. Debuta de blanquiazul en 1911 y al año siguiente marca para el Dépor en la final de la Copa España contra el Vigo. En 1913, poco antes de dejar el fútbol, firma otro tanto importante en aquella época, contra el Coruña, el eterno rival, en el campo de Monelos. “Buen recibimiento” desde la RFEF, que ahora debe dar el visto bueno Virgilio Rodríguez Rincón, delantero. Auténtica leyenda del Deportivo. Es uno de los fundadores del Club Náutico de la Sala Calvet. Participa en el primer partido de la historia del Deportivo con solo 16 años, el 8 de diciembre de 1906, contra el Coruña, en el Corralón de la Gaiteira. Físicamente muy potente pero a la vez ágil y elástico, tenía unas condiciones idóneas para rematar de cabeza. Delantero goleador, anotó el cuarto y definitivo tanto blanquiazul, el de la victoria, en la final de la Copa España. Además de fútbol, también practica gimnasia, remo, ciclismo, patinaje, atletismo y jiu-jitsu. Figura clave en la historia del club, primero como jugador y luego como directivo. Fallece en 1978, a los 89 años, siendo el socio número 1.

Auténtica leyenda del Deportivo. Es uno de los fundadores del Club Náutico de la Sala Calvet. Participa en el primer partido de la historia del Deportivo con solo 16 años, el 8 de diciembre de 1906, contra el Coruña, en el Corralón de la Gaiteira. Físicamente muy potente pero a la vez ágil y elástico, tenía unas condiciones idóneas para rematar de cabeza. Delantero goleador, anotó el cuarto y definitivo tanto blanquiazul, el de la victoria, en la final de la Copa España. Además de fútbol, también practica gimnasia, remo, ciclismo, patinaje, atletismo y jiu-jitsu. Figura clave en la historia del club, primero como jugador y luego como directivo. Fallece en 1978, a los 89 años, siendo el socio número 1. Rosendo Silva Torrens, delantero. Con 18 años conquista la Copa España con el Deportivo, al que llega tras haber jugado antes en el Coruña. Atacante de gran estatura. Su hermano mayor, Eduardo Silva, también fue futbolista del conjunto blanquiazul. Como curiosidad, Rosendo es el bisabuelo de Alejandra Silva García-Baquero, mujer del actor Richard Gere. “Nunca se dio bombo”, recuerda sobre Virgilio su nieto Ricardo Ricardo Álvarez Rodríguez, nieto de Virgilio Rodríguez Rincón, autor del gol del triunfo del Dépor en la final de la Copa España de 1912, recuerda a su abuelo hablándole de aquel partido, pero con la máxima humildad, sin insistir en sus méritos. “Lo de que metió ese gol me lo dijo una vez y no lo volvió a repetir. Nunca se dio bombo ni habló mal de nadie”, apunta el nieto, que guarda en su memoria algunas de las curiosas historias que le narraba Virgilio. “Me decía que les costaba dinero jugar, que tenían que ir a Pontevedra a que les hicieran las botas, porque aquí no las había, y que los balones los traía Juanito Long de Inglaterra”, relata Ricardo, quien el martes fue el encargado de descubrir públicamente el trofeo de la Copa España de 1912 durante la presentación del libro de Ventureira. “Los fundamentos son perfectos. No creo que haya ninguna duda”, concluye reclamando el reconocimiento oficial del título.