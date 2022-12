El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, se refirió ayer a la situación de Lucas Pérez, el gran objetivo del Dépor en este mercado invernal. Según dijo, nadie del club coruñés ha contactado con él para interesarse por el delantero. “A mí no me ha preguntado ni me ha llamado el Deportivo”, zanjó el máximo dirigente amarillo tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Cádiz. Horas después, tras la asamblea del Deportivo, Antonio Couceiro expresó su “máximo respeto” hacia su homólogo cadista y se amparó en la “confidencialidad” para no desvelar la vía que está explorando el club para avanzar en esa operación. En cualquier caso, reiteró el mensaje esperanzador que lanzó la semana pasada: “No es que fuera optimista, lo que dije es que creía que el acuerdo sería posible y lo vuelvo a decir —recalcó—. Trabajando profesional, seria y confidencialmente, creo que podremos conseguirlo”. En total, Couceiro calcula que en el mercado invernal el Dépor cerrará “en el entorno de tres” fichajes y uno de ellos espera que sea Lucas.

Vizcaíno, sobre Lucas: “A mí el Deportivo no me ha preguntado ni me ha llamado” “Una negociación compleja como esta, porque somos tres partes las que tenemos que buscar puntos de encuentro, exige alta confidencialidad en la negociación”, argumentó. “No puedo desvelar detalles pero ratifico que dicha negociación existe. Lo que toca es avanzar coordinadamente con Lucas y su agente, que es quien tiene el contrato con el Cádiz, tratando de buscar ese punto de encuentro que nos lleve a ese acuerdo final que sigo pensando que es posible”, recalcó. Se trata de una negociación “nada sencilla” en la que el aspecto económico no es el único importante. “Uno de los términos de la negociación es una cuestión económica que tiene muchos aspectos que pueden modularse y esa modulación tiene repercusión para las tres partes. Es una negociación nada sencilla pero estoy convencido de que si las cosas se hacen como se tienen que hacer, el acuerdo será posible”, añadió Couceiro, quien volvió a recordar la voluntad del jugador de regresar a Riazor. “Queriendo Lucas, queriendo el Deportivo y pudiendo haber un punto de encuentro que posibilite que el Cádiz pueda tomar la decisión, que yo creo que ese punto existe, la decisión podría ser posible. A partir de ahí, el movimiento lo demostraremos andando”, zanjó. Varias salidas en marcha Ahora mismo solo hay una licencia libre en el primer equipo del Dépor, así que para que entre más de un futbolista tendrán que liberarse dorsales. “Lógicamente, habrá salidas también. Ya se ha avanzado en ese ámbito. La secretaría técnica y el cuerpo técnico tienen claro qué fichas desean mover y qué oportunidades hay en el mercado que se quieren intentar aprovechar”, explicó al respecto. Además, Couceiro se refirió a la ampliación contractual estancada de Alberto Quiles, que podría salir libre si el Dépor no asciende. “Trataremos de hacer un esfuerzo para tratar de retenerlo”, prometió acerca del futuro del delantero andaluz.