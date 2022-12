El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, se refirió hoy a la situación de Lucas Pérez, el gran objetivo del Deportivo en este mercado invernal. Según él, nadie del club coruñés ha contactado con él para interesarse por el delantero. “A mí no me ha preguntado ni me ha llamado el Deportivo”, zanjó el máximo dirigente amarillo tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Cádiz.

El Dépor cuenta con Lucas, el Cádiz no sabe nada Es más, Vizcaíno aseguró que le “gustaría” ampliar el contrato del coruñés, que finaliza el 30 de junio del año que viene. “Lucas Pérez es jugador del Cádiz y Lucas Pérez estará el día 30 con el Almería”, garantizó de cara al Cádiz-Almería fijado para el viernes de la semana que viene. “Yo reitero que a mí lo que me gustaría es que Lucas Pérez renovara con el Cádiz porque creo que además es un profesional como la copa de un pino”, añadió. Niega que el Deportivo haya contactado con el Cádiz, pero no cierra la puerta a un posible traspaso del jugador en el mercado invernal. “Si paga el Deportivo y yo estoy de acuerdo con lo que paga el Deportivo, entonces será porque es bueno para el club. Yo digo hoy que el día 30 está convocado contra el Almería, y que le tengo un grandísimo aprecio y le agradezco cómo se ha portado en los 14 partidos y lo profesional que es”, recalcó.