Realidades cruzadas en la delantera del Dépor

La delantera será la gran protagonista del mercado que está a punto de arrancar en el mes de enero. Ahí conviven realidades cruzadas: la renovación de Quiles, la incertidumbre alrededor de Gorka Santamaría y el posible fichaje de Lucas Pérez. El club no ha renunciado al regreso del delantero coruñés a pesar de lo complicado de una operación que ya se le atragantó el verano pasado y que conlleva un esfuerzo importante. De la posible vuelta de Lucas dependen otras operaciones, como la continuidad de Gorka Santamaría.

Al delantero se le ha abierto la puerta, pero todavía mantiene cierta esperanza de poder cambiar su importancia dentro del equipo. No le faltan ofertas en la categoría a pesar de su escaso protagonismo y de que todavía no ha conseguido estrenar su cuenta goleadora. Sus números la temporada pasada en el Badajoz, sin embargo, hacen que conserve su cartel prácticamente intacto en la Primera RFEF y de que varios equipos hayan llamado a su puerta en las últimas semanas dada la incertidumbre de su situación.

Gorka Santamaría, sin embargo, aguarda acontecimientos y ayer se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros en la vuelta a los entrenamientos de la plantilla deportivista después de las vacaciones navideñas. A pesar de las pocas oportunidades con las que ha contado en este primer tramo de la temporada, el jugador esperará a que el club dé el paso, consciente de que su protagonismo no ha estado a la altura de las expectativas que se depositaron con su fichaje en verano.

El entorno del delantero desliza que la situación podría cambiar en el segundo tramo de la temporada en función de lo que ocurra en el mercado y la forma en la que decida reforzarse el club. Su continuidad, sin embargo, parece complicada por el poco encaje que ha encontrado debido a la confección de la plantilla.

Gorka no ha encontrado su sitio en un Deportivo en el que el peso del ataque lo han llevado los jugadores capaces de asociarse por el centro del campo y sin demasiado peso para las bandas a excepción del recorrido que ofrecen los laterales.

La situación de Gorka depende también de las necesidades del club, que debe hacer hueco en la plantilla para los tres movimientos que pretende realizar en el mercado de invierno, según adelantó la semana pasada el presidente blanquiazul, Antonio Couceiro.

El mercado eclipsa otras operaciones en la delantera, como la renovación de Quiles. El propio delantero indicó que no se había avanzado en una ampliación de contrato que depende sin embargo de lo que ocurra a final de temporada. Un ascenso a Segunda División prorrogaría automáticamente la vinculación de Quiles en el Deportivo, pero el jugador no ha ocultado que su deseo es dar el salto de categoría en el caso de que el desenlace de la campaña no sea el esperado para el club.