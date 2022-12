El Dépor refuerza el optimismo

El Deportivo mira con optimismo el regreso de la competición después de los resultados previos al paréntesis navideño. El equipo consiguió colocarse a cuatro puntos del liderato después de verse muy lejos e incluso bajo la amenaza de verse descabalgado casi por completo de sus opciones de ascenso directo antes del final de la primera vuelta del campeonato. “Hemos estado más lejos de lo que estamos ahora de los primeros puestos y eso sólo nos puede llevar a pensar en positivo. Ya con las pilas cargadas, mucha ilusión y utilizar estos días sin competición para seguir puliendo cosas de cara al partido de Unionistas”, resumió Roberto Olabe sobre las sensaciones de la plantilla tras el regreso a los entrenamientos. “Somos un buen grupo, teníamos todos ya ganas de vernos después de estos días de descanso. Estamos muy ilusionados, contentos de volver al trabajo y seguir preparándonos como hasta ahora”, añadió el centrocampista.

El equipo se ha visto reforzado por los últimos resultados, a pesar de que su rendimiento sigue siendo irregular. Las actuaciones en Riazor todavía no encuentran reflejo a domicilio, por lo que Olabe subrayó que todavía poseen un margen para el crecimiento. “Sí que hay margen de mejora, eso siempre. Venimos aquí día a día con esa idea. Le damos mucha importancia a lo que pasa en Abegondo porque es lo que nos va a llenar a cotas más altas. Sin olvidar el objetivo nos focalizamos mucho en el día a día. En hacer las cosas que estamos haciendo y pulir otras que quizá nos estén costando. Estamos en ello y somos conscientes de que hay mucho por hacer, pero que estamos más cerca cada día”, reflexionó.

El mercado de fichajes que está a punto de arrancar es el otro punto de interés en estos días de regreso a los entrenamientos. Olabe no quiso ayer detenerse demasiado en las incorporaciones que pueda realizar el club. “Tampoco hablamos mucho del tema. Se abre el mercado, pasan cosas, se toman decisiones, pero yo no me encargo de eso ni tengo nada que ver. Suele haber refuerzos, bajas, pero ya te digo que no es de mi incumbencia. No pierdo tiempo en ello. Los compañeros que estamos en la plantilla los veo bien y capacitados para rendir a muy buen nivel”, subrayó.

En la sesión de ayer el entrenador deportivista, Óscar Cano, volvió a contar con la plantilla al completo a excepción de Isi Gómez. El centrocampista se ejercitó de nuevo en solitario debido a las molestias físicas que arrastra.