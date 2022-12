El Dépor quiere fichar a Lucas Pérez y el coruñés desea regresar a casa aún en Primera Federación, pero no para, de paso, de darle argumentos al Cádiz para no dejarle marchar en el mercado de invierno que se abre el 1 de enero. El ariete de Monelos no mereció la confianza del exdeportivista Sergio González Soriano para salir como titular en el derbi ante el Almería, pero recurrió a él en el minuto 56 cuando el conjunto amarillo ya perdía 0-1. El coruñés hizo el gol del empate a apenas a siete minutos del pitido final. “El compartamiento de Lucas es ejemplar, un jugador diferencial y no quiero que tenga ni la opción de poder irse”, dijo el entrenador del equipo andaluz al concluir el encuentro. “Él tiene esa sensación por su Dépor y estamos intentando convencerlo, pero el mercado está abierto para que se vaya o se quede. Para nosotros es un jugador diferencial, sería una pérdida importante”, declaró.

El gol de Lucas, otra vez salvador para el Cádiz, evita la derrota del conjunto de la Tacita de Plata, pero no saca a su equipo de la zona de descenso, que comparte con el Sevilla y con un casi desahuciado Elche.