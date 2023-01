Cuatro años, siete meses y once días después, Lucas Pérez está donde siempre ha querido estar: en Riazor. Y, después de este particular éxodo, no regresa el hijo pródigo como en las anteriores ocasiones para luchar por sobrevivir en Primera División. Se enfunda de nuevo la blanquiazul para rescatar al Dépor de las catacumbas del fútbol español en el peor momento de su historia, para sacarlo de Primera RFEF. Y lo hace, a sus 34 años, renunciando a jugar en la máxima categoría, a un sueldo de siete cifras, a una hipotética renovación en Cádiz y poniendo dinero de su bolsillo para sufragar el fichaje y para que acabasen cuadrando las cifras de una operación imposible en el fútbol no profesional.

O Neno en el Dépor, capítulo 4 Tras dos cesiones y una compra, Lucas Pérez firmará su cuarto contrato con el Deportivo, en un principio, hasta junio de 2024, según hizo oficial el club. La vinculación se puede ampliar, según diferentes variables personales y colectivas y una de ellas es la llegada del propio Dépor al fútbol profesional. Sus emolumentos irán también en función de la categoría en la que milite el equipo. El acuerdo entre él y quien está al mando en la plaza de Pontevedra estaba cerrado desde hacía tiempo. Ya este verano, cuando quiso venir y el club coruñés le pretendía acoger, no había ningún problema por esa parte, dentro de lo que suponía hacer un gran esfuerzo para todos los implicados. Entonces, fue el Cádiz el que se opuso de manera frontal, ya que no le gustaban las cifras propuestas, no tenía un recambio de garantías y contaba con problemas casi ineludibles con su límite salarial. Las últimas semanas, aun con el periodo de transferencias cerrado, sirvieron para iniciar un diálogo que no fue sencillo, con encontronazos con Manuel Vizcaíno, y en el que el propio Lucas tuvo la llave para tener el sí definitivo de las tres partes. “Me voy a cumplir un sueño”, proclamó el futbolista de Monelos al despedirse de la afición del Cádiz —y también del club andaluz y de la ciudad— en sus redes sociales una vez que se hizo oficial su contratación por el Dépor. Couceiro calcula tres fichajes y reitera que el acuerdo con Lucas será posible El tanto de la noche del viernes del coruñés en el Nuevo Mirandilla para rescatar un punto para el Cádiz ante el Almería fue el epílogo de su aventura de un año intenso en Andalucía. Fue media salvación hace unos meses y la gran razón para seguir aún vivos esta temporada en la lucha por la permanencia. Su capacidad para cambiar partidos y sus cuatro goles, sin ser titular indiscutible, así lo atestiguan. Su ya ex entrenador Sergio González Soriano lo consideraba imprescindible. Intentó convencerlo para que siguiese, pero él, que ha jugado en el Deportivo, era consciente de la situación y del desenlace. Nada lo podía parar. “El comportamiento de Lucas es ejemplar, es diferencial y no quiero que tenga ni la opción de poder irse”, dijo al concluir el encuentro. “Él tiene esa sensación por su Dépor y estamos intentando convencerlo, pero el mercado está abierto para que se vaya o se quede. Para nosotros sería una pérdida importante”, declaró ya rendido a lo que se avecinaba, con la suerte echada. Justo el día que Cristiano decide finalizar su carrera engordando su inabarcable cuenta corriente con una ración de petrodólares, ese neno de Monelos, que no pudo catar la blanquiazul siendo alevín y que tuvo que dar vueltas por el mundo antes de pisar Riazor, jugará este próximo fin de semana ante Unionistas. Acaba de hacerle un gol al Madrid y el Cádiz le tenía reservada una camiseta y una taquilla en unos días en Mestalla para retar al Valencia. Él elige el fango. El corazón, blanquiazul, dicta más que la cabeza. Busca todavía un par de refuerzos en el mercado El primer movimiento del Dépor en el mercado de fichajes de enero fue un tanto silencioso con la salida por la puerta de atrás de Gorka Santamaría, no así el segundo con una de las grandes contrataciones de este invierno en el fútbol español protagonizada por Lucas Pérez. Más allá del impacto de la llegada del coruñés a Riazor y ese componente emocional que ha hecho que haya transcendido a la prensa internacional, no ha acabado ni mucho menos la labor de la secretaría técnica blanquiazul para redondear una plantilla que le ofrezca garantías a Óscar Cano para asaltar el ascenso directo, ahora mismo a cuatro puntos y marcado por Alcorcón y Córdoba. Había dos fichas libres tras la salida del delantero vasco y la rescisión hace más de un mes de Ibai Gómez y ahora tan solo queda una con el desembarco del ariete de Monelos. Tal y como apuntó el propio Antonio Couceiro tras la asamblea, el club pretende en este mes realizar tres incorporaciones, de las que una ya está cerrada para satisfacción del deportivismo. El equipo coruñés busca, además, un jugador de banda que le ayude en las transiciones ofensivas y un lateral izquierdo que ofrezca profundidad, que pueda competir con Raúl Carnero y que sirva para suplir a Alberto Retuerta, que cumple 21 años y que tiene muchas opciones de salir en este mes que acaba de comenzar. El futbolista, que llegó el pasado verano del Real Madrid Castilla, ocupa una de las fichas sub 23, con lo que esta particularidad puede condicionar las incorporaciones si el Dépor decide agotar de nuevo las 24 plazas disponibles para su primer equipo, según la normativa para la Primera RFEF, ya que necesita que seis de las mismas sean de futbolistas nacidos después del 1 de enero del año 2000. Así como los dos últimos meses de enero (2021 y 2022) fueron de pocos movimientos (uno porque Abanca cerró el grifo y el otro porque el equipo parecía redondo) estas semanas serán largas. Gorka rescinde su contrato con el club coruñés Ni medio año ha durado la experiencia blanquiazul de uno de los máximos goleadores de la pasada Primera Federación. El Deportivo y Gorka Santamaría llegaron el sábado a un acuerdo para la desvinculación del vasco, que tenía contrato hasta el próximo 30 de junio con la entidad coruñesa. El ex del Badajoz encontrará equipo en breve, ya que muchos conjuntos de la categoría están tras sus pasos, al conservar su buen cartel en la categoría, a pesar de que no ha marcado ningún gol en este ejercicio.